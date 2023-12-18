Офис президента анонсировал итоговую пресс-конференцию Зеленского

СМИ смогут аккредитовать на мероприятие по одному корреспонденту, оператору и фотографу.

Во вторник, 19 декабря, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

Аккредитация представителей журналистов проводится до 16:00 18 декабря. От одного средства массовой информации разрешено аккредитовать по одному корреспонденту, оператору и фотографу.

О времени и месте проведения мероприятия сообщено в письме-подтверждении аккредитации.

Конференция Зеленского и встреча с сенаторами США и сенаторами США

Зеленский встретился 11 декабря с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Чарльзом Брауном. Руководитель Пентагона отметил, что помощь западных партнеров для украинских военных имеет решающее влияние на ситуацию на поле боя, ведь благодаря совместным усилиям ВСУ вернули уже более половины территорий, которые РФ захватила с февраля 2022 года.

Российские оккупанты, как заявил американский министр, очень сильно ослаблены. Глава Кремля Владимир Путин хотел деморализовать украинский народ, но сделал это со своими войсками.

Президент Владимир Зеленский 13 декабря завершил рабочую поездку в США. Приглашение посетить Вашингтон президент получил лично от лидера США Джо Байдена. В Конгрессе США до сих пор есть двухпартийное понимание необходимости поддержки Украины в борьбе с российским вторжением, но нет консенсуса относительно ее финансирования.

Напомним, 15 декабря Зеленский рассказал о планах Украины на несколько недель. По словам президента, сейчас продолжается работа с международными союзниками. Украинская сторона уже планирует активность на январь.