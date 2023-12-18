Трамп назначит лоялистов, чтобы изменить внешнюю политику США по Украине, – СМИ

Европейские дипломаты выразили "острые опасения", что Трамп может прекратить помощь Киеву, если снова придет к власти в США. Они также сомневаются, что политик намерен выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО.

В случае возможной победы на президентских выборах Дональд Трамп планирует назначить лоялистов на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на 20 нынешних и бывших помощников и дипломатов.

Сообщается, что подобный шаг позволит Трампу получить больше свободы для реализации "изоляционистской политики". По словам источников, кадровые перестановки также позволят политику внести "радикальные изменения" в позицию США касательно войны в Украине, торговли с Китаем и в прочие сферы.

В статье говорится, что во время своего президентского срока Трамп нередко выражал недовольство действиями высокопоставленных чиновников, которые отговаривали его от некоторых идей или тормозили их реализацию.

"Президент Трамп пришел к пониманию того, что персонал – это политика. В начале правления его администрации было много людей, которые были заинтересованы в реализации своей собственной политики, а не политики президента", — отметил бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По словам журналистов, лоялисты дадут возможность Трампу продвигать свои внешнеполитические инициативы быстрее, чем во время первого президентского срока. По словам источников, придя снова к власти, политик "не станет тратить время зря".

Восемь европейских дипломатов в комментарии агентству сообщили, что испытывают сомнения касательно того, выполнит ли Трамп обязательства Вашингтона по защите союзников по НАТО. Источники также выразили "острые опасения", что он может прекратить помощь Киеву.

В предвыборном штабе Трампа отказались от комментариев.

Напомним, 9 декабря Дональд Трамп процитировал президента РФ Владимира Путина и назвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена "угрозой демократии". Он также назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "очень уважаемым", а главу КНДР Ким Чен Ына – "очень любезным".

СМИ также сообщили 15 декабря, что в конце президентского срока Дональда Трампа из помещений Белого дома исчезла папка, в которой содержалась секретная информация, касающаяся России. В этой папке были необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО.