Угрозы Путина: от гибридных проявлений до реального наступления на страны НАТО

Президент РФ Владимир Путин запугивает Запад то нападением армии, то применением ядерного оружия. В одном из декабрьских интервью он снова сыпал угрозами. На этот раз предупредил Финляндию о "проблемах" и пригрозил НАТО. Фокус разбирался, что пытается сказать хозяин Кремля, и почему в следующем году такие угрозы будут только усиливаться.

Уверен в слабости НАТО

"У нас с ними были какие-то споры? Все споры, в том числе территориальные с середины ХХ-го века, давно решены, — сказал Путин, вспоминая Финляндию, — Проблем не было. Теперь будут, потому что мы создадим Ленинградский военный округ и сосредоточим там определенное количество военных подразделений".

Это заявление прозвучало не только на фоне роста напряженности между двумя соседними странами в результате вторжения России в Украину в феврале 2022 года и последующего решения Финляндии присоединиться к НАТО, но и из-за миграционного кризиса — Финляндия была вынуждена закрыть свою границу с РФ из-за потока нелегалов, которые пытаются добраться до этой северной страны в поисках убежища. Финляндия не раз отмечала, что российские власти намеренно поощряют мигрантов ехать в страну, чтобы таким образом дестабилизировать ситуацию.

Хозяин Кремля также вспомнил высказывания президента США Джо Байдена, который ранее в этом месяце заявил, что Россия нападет на союзников США по НАТО, если она победит в Украине.

"Это полная чушь, и я думаю, что президент Байден это понимает, — сказал Путин, — У России нет причин, интересов, геополитических интересов, ни экономических, ни политических, ни военных, воевать со странами НАТО".

Эксперты говорят, что заявления российский президент недаром упоминает подобные темы публично — его угрозы свидетельствуют о том, что он до сих пор верит в то, что Запад слабеет по отношению к РФ. Он решился на нападение на Украину только потому, что был убежден в слабости НАТО, не чувствуя угрозы с его стороны. К тому же Путин так отвечает на замечания о возможных трудностях с договоренностями о поддержке, в том числе и военной.

"Заверения Путина в его мирных намерениях в отношении НАТО звучат пусто в контексте угроз, которые он и кремлевские эксперты в последнее время выдвигают в адрес стран-членов НАТО, — говорят аналитики Американского Института изучения войны (ISW) — Эти угрозы являются частью давних нарративов России об атаке на НАТО, которые предшествовали заявке Финляндии и ее принятию в альянс 4 апреля. Несомненно, заявления российских экспертов не представляют военной угрозы для стран НАТО, но они являются важным контекстом для якобы попыток Путина успокоить ситуацию во время его интервью 17 декабря".

В начале полномасштабного вторжения в Украину, о возможном нападении на страны НАТО, прежде всего Балтийские страны и Польшу неоднократно заявляли западные аналитики и политики. А также говорилось об этом в заявлениях российских чиновников разного уровня, в частности, об этом говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ядерные угрозы звучали из уст заместителя президент РФ в совете безопасности РФ Дмитрия Медведева — тот обещал устроить "ядерный Армагеддон".

В таких своих высказываниях россияне опираются на свои требования демонтировать всю инфраструктуру НАТО в странах, которые вошли в Альянс после 1997 года.

Ядерные угрозы звучали из уст заместителя президент РФ в Совете безопасности РФ Дмитрия Медведева — тот обещал устроить "ядерный Армагеддон" Фото: Единая Россия

В то же время в ISW отметили, что заявления Путина о том, что Россия не заинтересована во вторжении в НАТО, также очень похожи на настойчивые утверждения Кремля в конце 2021-го и в начале 2022 года — накануне полномасштабного вторжения. Тогда он говорил, что Россия не намерена вторгнуться в Украину.

"Это интервью, вероятно, было преднамеренной попыткой Кремля исказить российскую военную угрозу как мнимую и искусственную выдумку НАТО, — добавляют в ISW в отчете, — Путин стремится ослабить НАТО в течение двух десятилетий и требует изменений в Альянсе, которые означало бы его распад. 17 декабря Путин заявил, что Россия не имеет никаких "территориальных споров" со странами НАТО, чтобы замаскировать свою фактическую долгосрочную цель: ослабить единство Запада и заставить НАТО отказаться от своих основных принципов, таких как "Политика открытых дверей", которая позволяет альянсу по своему усмотрению принимать новых членов и закреплена в Хартии НАТО".

Технология Кремля: угрозы как гибридный инструмент агрессии

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко в комментарии Фокусу говорит, что это понятная технология Кремля — когда он собирается что-то делать, он как правило всегда сначала пытается всех убедить в том, что он этого делать не будет.

"Учитывая достаточно агрессивный тон российского президента и его антизападной пропаганды можно предположить, что определенные планы по гибридной агрессии против Альянса и попытки военных провокаций у Кремля есть. В конце концов, мы видели провоцирование мигрантского кризиса, сначала на границе Польши в 2021 году, а в этом году на границе Финляндии. Это попытки использовать гибридный инструментарий против стран-членов НАТО для того, чтобы не вызвать реакцию в виде применения 5-й статьи, потому что это не полноценное нападение, как агрессивное вторжение", — объясняет он.

Но именно применение гибридного инструментария и считывание реакций НАТО и его отдельных стран-членов — это то, что Россия делает и будет максимально активизировать в ближайшее время. Особенно в следующем году, когда вопрос членства Украины в НАТО может рассматриваться более предметно.

Ядерное оружие РФ изменило статус с "оружия сдерживания" на "оружие запугивания" Фото: ТАСС

"Можно быть уверенным, что путинская пропаганда будет однозначно использовать эту ситуацию для того, чтобы сделать дополнительные шаги по эскалации. Мы также видим, что Альянс тоже начал объективно оценивать ситуацию с безопасностью в Европе. Саммит НАТО в 2023 году засвидетельствовал очень серьезные стратегические решения, что Альянс тоже видит реальную угрозу вероятного военного столкновения с Россией и отводят 2-3 года на то, чтобы подготовить страны НАТО к возможности такой потенциальной угрозы для европейской безопасности", — добавляет Жовтенко.

Политолог Олег Лесной отмечает, что Путин, похоже, забыл, что НАТО — оборонительный блок. Не нападает, в его доктрине нет даже превентивного нападения.

"Поэтому, это просто игра на публику. Он пытается привлечь внимание к своим требованиям — Альянс должен вернуться к границам 1997 года. Но после нападения на Украину НАТО стало только ближе к РФ, приобщив Финляндию. России надо как-то на это реагировать", — говорит Фокусу политолог.

Расчет на внутреннего российского потребителя

Последние острые заявления Путина, начиная с прямой линии и коллегии в Министерстве обороны РФ, касались геополитической составляющей. Но они направлены на внутреннего потребителя, подчеркивают то, на чем российский лидер будет акцентировать во время предстоящей избирательной кампании.

"В России приближаются выборы, а Путин хочет получить на них убедительную победу. И поэтому делает основой своей избирательной кампании не военные успехи. А их глобально нет. А именно тему противостояния Западу. Поэтому и говорит, что Россия в опасности, везде враги, стране нужно защищаться. Но вряд ли Россия серьезно недооценивает Альянс. Если бы они считали, что он слабый, Россию бы никто не остановил от нового нападения", — добавляет политолог Лесной.

Вспомним, даже когда Россия в Украине терпела поражения, в Кремле никогда не говорили, что это Украина отбивает атаки и освобождает территории, а то, что Россия борется с коллективным Западом.

Россия прилагает усилия, в частности в информационном поле, чтобы ослабить единство НАТО Фото: NATO

"Помните, как одна из пропагандистов сказала, мол, Киев фактически захватили, но теперь воюем с НАТО. В российском обществе есть запрос на врага, и этот враг должен быть большим. Украина не такой большой враг, а НАТО — как раз подходит. Вряд ли Россия решится напасть на НАТО, но провоцировать Альянс будет всегда. Они испытывают нервную систему и действуют на очень больную точку НАТО — на 5-ю статью, — отмечает он. — Страны Балтии, например, постоянно выражают неформальное сомнение. Хотя официально, на всех встречах, они всегда заявляют, что они под зонтиком НАТО, но они маленькие страны, и намекают на возможное наступление России. Дело в том, что 5-я статья никогда еще не применялась, поэтому Россия, возможно, хочет попробовать проверить, будет ли применяться".

То есть сейчас звучат те месседжи, с которыми Владимир Путин уже официально будет идти на избирательный процесс.

"С другой стороны мы понимаем, что этот его агрессивный геополитический курс, который он неоднократно провозглашает, по сути берет свое начало еще от пропаганды советского союза. Фактически РФ сейчас возвращается к классическим нарративам советской пропаганды о том, что США — главный геополитический противник, а НАТО — главный региональный враг. Это попытка путинского режима восстановить, по крайней мере для внутренней аудитории, приблизить российское государство чисто символически к статусу Советского союза 2.0. Но мы понимаем, что со стратегическим провалом войны Путина в Украине ни о каком реальном восстановлении России, как супердержавы на глобальном уровне речь идти не может", — добавляет эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Жовтенко.

И эти заявления были сделаны после того, как президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин в ноябре в Сан-Франциско договорились об условном разделении мира между ними, не учтя Россию. "То есть Путина с его геополитическими фантазиями подвинули в сторону", — замечает он и добавляет: поэтому Путину ничего не остается, как создавать картинку на внутреннем "рынке".

"Но угрозы, с одной стороны, это часть предвыборной кампании Путина, а с другой — реальные геополитические инструменты, которые он будет пробовать использовать. В конце концов так или иначе ему надо будет пропагандистскую картинку, которую он рисует для своего населения, материальным заполнить. Сюда относятся заявления о создании отдельного военного округа, в противовес тому, что Финляндия вступила в НАТО. Отсюда угрозы и напрямую Финляндии и странам Балтии. Он уже не слишком дипломатично выражает эти угрозы, что является попыткой наполнить этот пропагандистский шаблон еще советских времен, который готовится для собственного российского населения, хотя бы каким-то содержанием. Все мы прекрасно понимаем, что учитывая состояние российской армии и экономики за время полномасштабной войны России против Украины, России реально понадобится еще несколько лет, чтобы иметь возможность угрожать военными действиями непосредственно Североатлантическому альянсу", — говорит Жовтенко.

Российский миф о слабости Альянса

Если говорить о таких заявлениях, которые звучат с начала полномасштабной войны России против Украины, то мы должны помнить, что российская агрессия — не просто военное вторжение, а горячая война. В частности, гибридная. В этом контексте большинство упомянутых заявлений и угроз российских представителей начиная от топ-политических руководителей и заканчивая обычными депутатами Госдумы, были направлены на то, чтобы, во-первых, пробовать посеять определенный страх среди наших западных союзников, потому что параллельно накалялись различные идеи о ядерном столкновении между супердержавами, о третьей ядерной мировой войне, которая приведет к завершению нынешней человеческой цивилизации. Во-вторых, использоваться как гибридный инструмент, направленный на то, чтобы посеять страх и сомнения у наших союзников, а стоит ли продолжать помогать Украине и противостоять РФ.

"Это также инструмент посеять раздор и расколоть наших западных союзников. Рядом с теми, кто начал бы сомневаться и бояться третьей мировой, повторяя эти тезисы в слух была бы большая группа западных стран, которые бы не обращали внимания на гибридное влияние кремля и продолжали бы защищать себя и отражать российскую агрессию", — Жовтенко.

В то же время Россия прилагает усилия, в частности в информационном поле, чтобы ослабить единство НАТО.

И наибольшая концентрация этих угроз появляется именно тогда, когда Украина должна получить новые крупные пакеты западной помощи. Такие этапы замечали, накануне получения гаубиц, реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитных ракетных комплексов Patriot.

Российская армия имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать ведение боевых действий и на территории Европы Фото: RT

То есть Россия нападала в информационном поле каждый раз, когда понимала, что Украина получит очередной инструмент, который достаточно серьезно повлияет на ситуацию на поле боя. Включалась гибридная пропагандистская машина и кремль таким образом пытался если не предотвратить очередные поставки оружия Украине, то по крайней мере отсрочить их или поставить на паузу. То же самое происходит сейчас.

"Играет Кремль, например, через своих сателлитов, таких как Венгрия, которые являются одновременно в НАТО и сохраняют прочные связи с РФ, усиливая их, — отмечает Олег Лесной, — Без сомнения они тоже раскачивают единство ЕС и НАТО. Россия надеется, что после электоральных циклов, появится больше государств, которые будут хотеть жить только для себя. Во многих странах ведутся мощные кампании, где россияне работают со страхами каждой страны. В Германии они влияют на ту часть Германии, которая где-то себя ассоциирует с РФ, когда-то принадлежала к соцлагерю. Во Франции и США работают с целевыми аудиториями и проблемными нюансами, раздувают их".

Кроме того, Путин, Кремль, Россия пытаюсь разгонять страхи о третьей мировой войне. А также о миграционных кризисах.

"И эти темы Россия будет раздувать в следующем году как снаружи, так и внутри страны. Российская пропаганда работает не столько для того, чтобы конкретных людей или партии приводить к власти. Главный интерес стратегической российской пропаганды заключается в том, чтобы посеять неверие у граждан стран западного мира к демократическому миру", — заключает Жовтенко.

Наружу прежде всего в тот момент, когда будут проходить выборы в США, нескольких странах западной Европы, а также в Европарламент.