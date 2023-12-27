20 млрд на помощь: ЕС знает, как поддержать Украину в обход Орбана, — FT

Страны Евросоюза могут использовать схему, которая применялась в 2020 году во время пандемии коронавируса. В случае специальных гарантий голос Будапешта нужен не будет.

У Европейского Союза есть план, как можно будет предоставить помощь Украине на сумму 20 миллиардов евро, даже если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит выступать против этого. Об этом сообщает Financial Times.

1 февраля состоится еще один саммит ЕС, на котором может быть представлен резервный план для поддержки Киева на несколько десятков миллиардов евро. С его помощью можно будет обойти возражение со стороны Венгрии по этому поводу.

В статье говорится, что схема предусматривает предоставление государствами-участниками гарантий в бюджет ЕС, что позволяет Еврокомисии выделить не менее 20 миллиардов евро Киеву на рынках капитала. Пока что обсуждаются конкретные сроки, а вот окончательная сумма будет определена в соответсвии с потребностями Украины. Примут такой план в случае, если вето Виктора Орбана не получится преодолеть.

К слову, в FT также напомнили, что предложенная схема будет похожа на ту, которая была применена еще в 2020 году во время пандемии COVID-19. Тогда Еврокомиссии удалось предоставить до 100 миллиардов евро европейским государствам.

Этот вариант не нуждается в том, чтобы все 27 стран Европейского Союза единогласно поддержали решение. Среди основных участников должны быть страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Соответственно, вето Будапешта удастся обойти.

Некоторым государствам, таким как Германии и Нидерландам, нужно будет добиться одобрения парламента, чтобы были предоставлены национальные гарантии и сейчас делается все для того, чтобы вовремя завершить этот процесс. В ЕС надеются успеть оказаться Киеву помощь до марта.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что Виктор Орбан высказал свои опасения по поводу того, что после вступления Украины в ЕС вся помощь будет направлена в Киев, а могла быть распределена между другими странами. По словам венгреского премьер-министра, ни одна страна еще не пыталась присоединиться к Евросоюзу в состоянии войны, поэтому у политика есть определенные вопросы.