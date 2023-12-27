"Это наша капитуляция": Путин не готов к мирным переговорам с Украиной, — Данилов

По словам секретаря СНБО, заявления со стороны Москвы о готовности к миру делаются для того, чтобы снизить поддержку Киева на Западе. В реальности это не более, чем фейк.

Президент Российской Федерации Владимир Путин лишь делает вид, что готов начать переговоры с Украиной, но на самом деле это не соответствует действительности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки", которое было опубликовано 27 декабря.

Недавно в сети появился материал от влиятельной газеты New York Times, где шла речь о том, что Кремль якобы все ближе к тому, чтобы договориться с Киевом о перемирии, однако не все может быть так просто.

По словам секретаря СНБО, не стоит рассматривать этот вариант, ведь если это будет происходить на российских условиях, которые предусматривают капитуляцию Украины.

"Ни к каким переговорам Путин не готов. Путин или его окружение делают эти заявления, чтобы снизить поддержку нашей страны. Они запускают эти фейки, что якобы готовы к переговорам. Но вы знаете четко позицию нашего президента", — заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что существует 10 пунктов Формулы мира Владимира Зеленского и всем нужно более внимательно читать то, что там написано. Только на таких условиях Киев готов начать договариваться и намерен дальше идти к победе.

"Потому что переговоры, которые предлагает Российская Федерация, довольно просты, — это наша капитуляция. Мы не можем себе позволить капитулировать перед страной, которая еще 24 февраля начала нас уничтожать", — продолжил Алексей Данилов.

Напомним, 23 декабря в New York Times написали, что Владимир Путин тайно намекает на готовность к переговорам c Украиной. В материале отметили, что российский президент якобы желает прекращения огня, но при этом хочет контролировать захваченные украинские территории. Скорее всего, Киев не согласится на условия Москвы и Владимиру Путину придется искать другие варианты, говорят западные чиновники.