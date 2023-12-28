Проси невозможное — дадут сколько смогут. Как будет проходить мобилизация 500 тыс украинцев

Военному командованию нужно еще полмиллиона человек, чтобы продолжить воевать против российского вторжения. Эти цифры уже назвал президент Зеленский и главнокомандующий Залужный. Фокус узнавал, как будет проходить мобилизация 500 тыс. человек, сколько займет времени и есть ли для этого ресурсы.

Украина планирует мобилизовать для нужд Сил обороны 500 тыс. человек. Впервые об этой цифре сообщил президент Владимир Зеленский во время итоговой годовой пресс-конференции.

"Это все-таки вопрос наших военных, главкома, Генштаба: они обратились на уровне нашей Ставки по вопросу мобилизации. Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они обратились по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по дефициту. Их взгляд был на Ставке, они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек", — сказал глава государства.

Залужный уверяет, что количество мобилизованных учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести Фото: Скрин видео

Чуть позже, о таком запросе рассказал председатель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Мол, военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила.

Здесь стоит напомнить, что система мобилизации входит в подчинение Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил, а не Минобороны. Поэтому в этом вопросе не должны быть вовлечены народные депутаты и правительство. Запрос на призыв необходимого количества личного состава выполняют Территориальные центры комплектования (ТЦК), непосредственное руководство которыми осуществляют соответствующие оперативные региональные командования, их в Украине четыре — ОК "Север", ОК "Юг", ОК "Восток" и ОК "Запад". Сейчас в Украине действует более 200 ТЦК.

Украинские ТЦК спокойно справятся с цифрой 40-50 тыс мобилизованных в месяц, 500 тыс сразу приведут к коллапсу системы мобилизации Фото: Getty Images

Примечательно, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отметил, что такого запроса не было.

"Что касается этой цифры, мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, касающиеся каждого из этих показателей я не могу. Это военная тайна", — рассказал Залужный в эфире телемарафона.

Не добавил понимания и министр обороны Рустем Умеров, который на вопрос журналистов — есть ли необходимые ресурсы для мобилизации такого масштаба, ответил, что уже все просчитано.

"Мы все спланировали. Дальше не хотим обходить подробности: что спланировали, как мы это будем делать", — заявил Умеров.

Сколько смогут мобилизовать ТЦК

Важно заметить, что мобилизационные планы и резервы являются военной тайной государства. Поэтому все публичные заявления о необходимости призвать на службу в армию определенное точное количество военнослужащих, следует рассматривать как политические. Сюда же стоит добавить информационно-психологический эффект, как для украинского общества, так и руководства страны-агрессора. Мы хорошо помним, сколько в украинских СМИ обсуждали вопрос российской частичной мобилизации 450, а потом 300 тыс человек.

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий отмечает, что проведение успешной мобилизации зависит от пропускной способности мобилизационной системы, иначе есть угроза, что весь процесс столкнется с так называемым эффектом "бутылочного горла", когда все коллапсирует.

"В РФ пытались одной волной мобилизовать 450 тыс., мы все помним чем это закончилось — "мобиков" выбрасывали в лесу без каких-либо условий, в гражданской одежде. Сейчас известно, что одномоментная пропускная способность российской системы составляет около 200-250 тыс. человек, не думаю, что у нас с этим лучше", — говорит он Фокусу.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 2015 год мобилизационный резерв составлял 11 149 646, при этом ежегодно призывного возраста (то есть 18 лет) достигало более 400 тыс. человек. Даже при условии, что большое количество военнообязанных уже воюет, а значительное количество выехали из Украины, мобилизовать 500 тыс. не является нереальной задачей. Другой вопрос в том, как быстро с этим смогут справиться ТЦК.

Пропускная способность российской системы мобилизации не более 200-250 тысяч человек в месяц Фото: Facebook

"Мне кажется, что здесь действует принцип — проси невозможное — дадут сколько смогут. Скорее всего, эта цифра очень сильно откорректируется и будет меньше. ТЦК гарантированно не справятся с таким количеством мобилизованных, уже не говоря об их обеспечении. А это элементарно — вещевое обеспечение, аптечки, места их размещения, учебные центры. Мы все хорошо помним, как враг уничтожал ракетами скопления мобилизованных, которых собирали в одном месте. Поэтому стоит думать над тем, где их всех придется прятать", — комментирует Фокусу военный эксперт Иван Ступак.

Как мобилизовать 500 тысяч военнообязанных

К работе ТЦК возникает все больше вопросов и замечаний, не только относительно методов работы, но и ее качества. Фактически кампания по мобилизации была провалена, а смена руководства ТЦК, на которую пошло военное руководство, еще больше добавило хаотичности. О том, что работой с комплектованием недовольны, Залужный говорил прямо, замечая, что, если бы все было хорошо, не было бы необходимости в новом законе.

По словам Евгения Дикого, пока никто не говорит, что мобилизация 500 тыс. — это набор одной волной. Кроме того, после брифинга Залужного, можно сделать вывод, что это план на ближайший год. Исходя из этого, речь не идет о реализации наиболее амбициозных планов — ротации тех, кто уже воюет два года и проведения контрнаступательных действий.

Кроме того как мобилизовать большое количество военнообязанных, нужно решить вопрос их обеспечения и безопасного пребывания Фото: golos.com.ua

"Если говорить, что это годовой план, то 40-50 тыс. ежемесячно является абсолютно посильной цифрой для мобилизационной системы и государственного аппарата. Но, из этого можно сделать выводы: во-первых, мы не получим запаса, необходимого для замены тех, кто уже два года воюет. Во-вторых, мы не получим численного преимущества, чтобы проводить контрнаступательные действия. Для реализации именно этих задач нужно мобилизовать это количество хотя бы в первом полугодии, а дальше постепенно выйти на уровень 40-50 тыс. Понятно, что государство не справится с таким объемом, здесь нужно привлекать общество, волонтерское движение, как это было в 2022 году. Такой себе толокой", — объясняет эксперт.

В свою очередь, Иван Ступак обращает внимание на то, что руководство фракции "Слуга народа" решило не комментировать вопрос мобилизации и нового законопроекта по ней. При этом там решили переадресовывать все вопросы по этой теме на военное командование.

"Здесь интересно другое. Политики, которые подняли тему мобилизации 500 тыс., приняли решение не комментировать этот вопрос, а направлять на военное командование. После общественного обсуждения и волны критики, те же самые политики смогут выступить некими арбитрами и получить с того свои политические бонусы", — говорит эксперт.

Сейчас надо понимать, что если государство имеет планы мобилизовать определенное количество военнослужащих, то точная их цифра никогда не должна стать публичной. Так же как и сам ход мобилизационной кампании. Вопрос вещевого обеспечения, то есть формы одежды, вполне решается собственными силами. Аналогично и со стрелковым вооружением — его остатки на складах хранения достаточны. Если речь идет о других системах вооружения, то здесь многое зависит от западных партнеров и способности отечественного оборонпрома. Наконец, в Силы обороны нужны не только боевые специалисты, есть определенный дефицит на тыловые, штабные и хозяйственные должности.