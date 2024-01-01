"Отсутствует мобилизация общества": Зеленский дал интервью Economist об итогах 2023 года

По словам главы государства, в новом году Украина не отступает от своих планов вернуть границы 1991 года, однако сейчас президент не называет конкретных сроков. Важной в этом процессе остается помощь западных партнеров.

Владимир Зеленский дал интервью изданию "The Economist", подведя итоги 2023 года для Украины.

Глава государства "раздражен" сомнениями некоторых союзников, а также отстраненностью среди некоторых соотечественников, как пишет издание.

В частности, журналисты отмечают, что президент "потерял легкость и юмор", которые были характерными для их предыдущих встреч. Разговор состоялся через Zoom прямо из кабинета Владимира Зеленского в Киеве.

Президент отметил важность мобилизации всего украинского общества и мира, ведь она снижается.

"Мобилизация — это не только вопрос солдат, которые отправляются на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и освободить нашу землю от оккупации", — говорит глава государства.

Итоги 2023 года

"Возможно, мы не достигли успеха [в 2023 году], как хотел мир. Возможно, не все так быстро, как кто-то себе представлял", — говорит он, но мысль о том, что РФ побеждает — это не более чем "ощущение". Реальность, по словам главы государства, заключается в том, что ВС РФ активно наступают в таких местах, как Авдеевка, откуда он перед записью интервью вернулся. Источники британской разведки подсчитали, что Россия понесет более полумиллиона человеческих потерь, убитых и раненых, до 2025 года.

Владимир Зеленский

"Тысячи, тысячи убитых российских солдат, их даже никто не забрал". Президент отмечает, что российская армия не смогла взять ни одного крупного города в 2023 году, тогда как Украине удалось прорвать российскую блокаду Черного моря и теперь Киев доставляет миллионы тонн зерна по новому маршруту, который охватывает южное побережье Украины.

"Огромный результат!" — отметил Зеленский.

Вызовы 2024-го

Вот что делает 2024 год таким важным: в то время как военные усилия России разворачиваются, а ресурсы Украины истощаются, внимание США и многих европейских стран в год выборов переключается на внутреннюю политику.

Основным его аргументом является то, что, поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.

"Давая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", — предупреждает глава государства.

Если Украина проиграет, РФ приблизит свои войска к Западу.

"Путин чувствует слабость как животное, потому что он животное. Он чувствует кровь, чувствует свою силу. И он съест вас на обед со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", — считает украинский президент.

По словам Зеленского, спецслужбы некоторых европейских стран рассматривают возможность нападения на их территорию со стороны России.

"Даже тех стран, которые не входили в состав СССР", — добавляет глава государства.

Возможность переговоров с РФ

Относительно предложений по переговорам, Владимир Зеленский говорит, что не видит "каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России". Зато он и украинцы переживают постоянные воздушные атаки на украинские города на востоке, юге, севере и западе.

"Я вижу только шаги страны-террориста", — отметил президент.

Зеленский добавил, что попытки России заморозить конфликт могут быть спровоцированы нехваткой ресурсов, а не потому, что "они праведные люди".

"Им нужна эта пауза. Восстановить все их силы. А потом всеми силами перевернуть страницу этой войны", — отметил он.

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Планы на следующие 12 месяцев

Вместе с этим, Зеленский мало рассказывает о том, чего Украина может достичь в 2024 году, говоря, что утечки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону. Однако изоляция Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году, и снижение российского военного потенциала в этом регионе "чрезвычайно важны для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".

Владимир Зеленский добавил, что "тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций Путина". Украина уже достигает невероятных побед на стратегически важном полуострове, уничтожив "достаточное количество" кораблей Черноморского флота — британские чиновники говорят, что только за последние четыре месяца была уничтожена пятая часть этого флота.

Но скорость любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров.

Заявленные стратегические амбиции Украины вернуть страну к ее первоначальным границам не изменились и не изменятся, но он больше не устанавливает временных рамок и не дает обещаний относительно того, сколько территории Украина может "деоккупировать" в 2024 году. Его непосредственной задачей в сухопутной войне будет "защищать восток, спасти эти очень важные города Украины, восток и юг, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев", и защитить критическую инфраструктуру своей страны.

Напомним, Владимир Зеленский отметил 700 украинских защитников накануне Нового 2024 года.

Также Фокус писал о визите президента на позиции украинских воинов в Авдеевке.