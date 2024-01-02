Студия "Квартал 95" попала в скандал, оскорбив жителей Скадовска: что известно (видео)

По сюжету сценки девушка из оккупированного города приезжает на запад Украины и пытается разговаривать на государственном языке, но у нее плохо получается. Мэр Скадовска записал ролик, в котором призвал режиссеров извиниться.

Студия "Квартал 95" попала в скандал из-за новогоднего номера, который унижает жителей города Скадовск, находящегося на временной оккупированной россиянами части Херсонской области. Об этом написали многие местные телеграм-каналы, а также записал видеообращение на собственной странице в Facebook мэр Скадовска Александр Яковлев.

Все они указали, что испытывают стыд за актеров популярного комик-шоу, а ролик называют просто оскорбительным и разобщающим, а не объединяющим украинцев.

Что произошло

Речь идет о сценке, в которой девушка из Скадовска переезжает на Закарпатье. Она пытается среди местных говорить на украинском, но допускает грубые ошибки и не может вспомнить произношение даже самых употребляемых слов.

Когда житель Закарпатья, которого играл артист Юрий Великий, спрашивает у скадовчанки, откуда она и почему раньше не общалась на украинском, она отвечает: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська".

Сценка о девушке, переехавшей в Закарпатье

"Плюнули в душу" — реакция украинцев

Такие шутки "Квартала" вызвали шквал критики и негативных комментариев в соцсетях.

В видеообращении мэр Скадовска Александр Яковлев подчеркнул, что может быть такие шутки кажутся кому-то остроумными.

"Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами. Скадовск сегодня в оккупации, и скадовчане сейчас действительно нуждаются в поддержке. Знаю, что у нас много людей были русскоязычными, но все хорошо понимают украинский, и хорошо говорят на украинском", — заявил мэр.

Он также призвал жителей Скадовска к флешмобу "Скадовськ говорить українською", в рамках которого предложил записывать видео, как они читают что-либо на украинском языке.

Также негативно реагируют на подобные скетчи и обычные украинцы. На страницах "Квартала" в соцсетях они массово призывают актеров студии к немедленным извинениям за такое отношения к людям на оккупированных территориях. Однако на момент публикации таких извинений еще не было.

Комментарии жителей Скадовска Комментарии жителей Скадовска Комментарии жителей Скадовска Комментарии жителей Скадовска

Во время атаки Украины по временно оккупированному Скадовску 19 декабря 2023 года, как пишет "Комсомольская правда", погибли пятеро работников Следственного комитета России.

Напомним, 17 октября сообщалось, что на территории Скадовска прогремел взрыв в глубоком тылу российских оккупантов — 60 километров от линии фронта. Участники подполья указали, что возможно попадание по месту жительства офицеров войск РФ.