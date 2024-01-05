В ожидании жертв и разрушений. Что нужно, чтобы НАТО ответило на провокации Путина

Россия продолжает провоцировать страны-члены НАТО на вооруженный конфликт. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские ракеты трижды залетали в воздушное пространство Польши, а дроны-камикадзе — на территорию Румынии. Фокус узнавал, почему до сих пор не работает правило коллективной безопасности Альянса.

В ноябре 2022 года прогремели взрывы в Люблинском воеводстве, вблизи села Пшеводув, рядом с украинской границей. Тогда от взрыва, совпавшего по времени с российской воздушной атакой на Украину, погибли двое поляков. На месте происшествия были найдены остатки ракеты советского производства, которая фактически могла быть на вооружении у РФ и Украины. По факту инцидента власти Польши объявили, что запускают в действие статью 4 Североатлантического договора, то есть начало консультаций в случае угрозы. Дальнейшего развития не было.

В апреле 2023 года в лесу, вблизи польского города Быдгощ, была найдена крылатая ракета Х-55. Стоит отметить, что Украина не имеет такого вооружения, поэтому версия об украинском следе на этот раз невозможна. В этой ситуации интересно то, что город Быдгощ имеет неофициальный статус "восточной столицы" НАТО. Именно здесь расположен Центр боевой подготовки (Joint Force Training Centre) офицеров стран-членов Альянса. Также здесь ежегодно проводят многонациональные учения Coalition Warrior Interoperability eXercise по наработке совместимости, проведению испытаний новых технологий телекоммуникаций, киберзащиты и других технических решений и соответствующих операционных сценариев их боевого применения. Быдгощ имеет международный аэропорт, который также используется военными, и авиационный завод, который ранее использовался для ремонта военных самолетов. Сейчас известно только о его обслуживании коммерческой авиации и вертолетов.

В городе Быдгощ располагается Центр боевой подготовки НАТО Фото: jftc.nato.int

29 декабря прошлого года военное командование Польши сообщило о фиксировании на радарах неизвестной цели, которая залетела на территорию страны, а затем вернулась в украинское воздушное пространство. По времени это было как раз во время очередной российской ракетной атаки. Примечательно, что цель фиксировалась в Люблинском воеводстве, как и в ноябре 2022 года. В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой относительно этого инцидента. Уже традиционно для представителей Альянса, было выражено беспокойство и солидарность.

"НАТО солидарна с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией, и мы будем поддерживать контакт по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность", — написал Столтенберг в X (бывший Twitter).

Польша — не единственный западный сосед Украины, кому достается от российского воздушного террора. В сентябре российские "Шахеды" атаковали румынские приграничные села на берегу Дуная. Власти Румынии только на пятый день признали факт атаки и предложили местным жителям укрытие. Впоследствии заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ выразил мнение, что нет признаков того, что РФ умышленно атаковала территорию Румынии. Он также отметил, что опасности для страны нет. То есть в НАТО не планируют даже начинать консультации по использованию 5 статьи.

НАТО закупает тысячу ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot Фото: Getty Images

Ни одного подобного инцидента не было зафиксировано на территориях Венгрии и Словакии, которые также имеют общую границу с Украиной. Можно предположить, что это связано с отказом их национальных правительств оказывать военную поддержку Киеву. По мнению военного аналитика Петра Черника, отсутствие атак на территорию этих стран объясняется союзническими отношениями премьеров Фицо и Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Они союзники Кремля, поэтому там ничего не происходит", — говорит он Фокусу.

Польша и Румыния имеют развитую транспортную инфраструктуру, логистические склады, используемые для нужд Украины, с Венгрией и Словакией такого взаимодействия нет.

Когда действует статья 5 Устава НАТО

С каждым новым заявлением НАТО об обеспокоенности и солидарности, они все больше приобретают признаки комичности. Ведь именно НАТО многие годы Холодной войны имело имидж воинственной организации, готовой дать отпор любым вооруженным угрозам в сторону своих участников. Действительно, принцип коллективной обороны зафиксирован в статье 5 Вашингтонского договора (Североатлантический договор), однако он не активируется автоматически. Для этого должен собраться Атлантический Совет и определить, что этот инцидент был преднамеренным актом вооруженной агрессии против страны-члена Альянса. В дальнейшем государства-члены Альянса могут оказывать любую помощь, которую считают целесообразным в соответствии с обстоятельствами. Это обязанность каждой отдельной страны, и каждая страна будет решать, какую именно помощь она считает целесообразным предоставить в каждом конкретном случае. То есть прямой нормы о военном противостоянии всех участников НАТО нет.

Статья 5 Договора НАТО не активируется автоматически и имеет целый ряд механизмов обсуждений и консультаций Фото: Flickr

"Для того, чтобы НАТО действительно отреагировало, нужен настоящий акт вооруженной агрессии против страны-члена. Это может быть, например, вторжение вооруженных солдат, атака авиации или непосредственная ракетная атака. В случае, когда это залет ракеты на территорию и не понятно, была она или не была, не стоит ждать каких-то действий. Россия провоцирует, таких случаев очень много — нарушение воздушного пространства, полеты на крайне низких высотах, провокационные действия в море. Если бы на каждое из них реагировали в Альянсе, то Третья мировая война уже бы давно пылала", — объясняет Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

По словам Петра Черника, сейчас Кремль проверяет Европу и НАТО, как далеко он может зайти в своих провокациях и где есть край дозволенного. Именно поэтому подобные инциденты будут продолжаться, а Альянс и в дальнейшем будет делать политические заявления о солидарности и поддержке.

Страны НАТО меняют свой подход к российским провокациям

По мнению Павла Нарожного, сейчас страны НАТО меняют свои подходы в вопросе национальной обороны с учетом угрозы со стороны РФ. Например, Польша начала привлекать свою истребительную авиацию к патрулированию воздушного пространства во время ракетной опасности для Украины.

"Польское командование более детально следит за ситуацией, по данным РЛС, и начало поднимать F-16. Сейчас уже не стоит вопрос в экономии, для понимания — один час полета F-16 стоит примерно 40 тыс. долларов США. Но триггерить "пятую статью" Договора НАТО никто сейчас не будет, должен произойти действительно акт вооруженной агрессии. Например, в Латвии размещается многонациональный батальон НАТО, чтобы в случае российского вторжения, о котором предупреждают аналитики, потери были у всех стран", — комментирует эксперт.

Польское командование начало поднимать в воздух истребители F-16 во время воздушных тревог на территории Украины Фото: Twitter

Напомним, во время воздушной атаки РФ на территорию Украины 2 января польское командование поднимало по тревоге сразу четыре истребителя F-16 и авиазаправщик. Вылеты состоялись с авиабаз Ласк и Кшесины. Стоит уточнить, что штатное вооружение F-16 дает возможность обезвреживать крылатые ракеты, но не баллистические.

3 января НАТО объявило, что поможет закупить до тысячи ракет для комплексов Patriot европейских членов Альянса. Известно, что в эту группу войдут Германия, Нидерланды, Румыния и Испания. Будет ли что-то передано Украине, пока не сообщается. Напомним, Фокус уже рассказывал, что на сбитие одной цели Patriot использует две ракеты, а стоимость одной — около трех миллионов долларов США.