Нет "плана Б": Кулеба заявил, что он уверен в продолжении помощи Запада

По словам министра иностранных дел, у Украины нет альтернативы военной помощи партнеров, но наша страна будет продолжать бороться, даже если у нее не будет всего необходимого оружия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Украина может рассчитывать на продолжение военной помощи со стороны Запада, и альтернативы этому варианту не существует. Об этом сообщает издание CNN.

По вопросу о возможной нехватке военной поддержки от западных стран Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не остается другого выбора, кроме как полагаться на помощь союзников. Но он подчеркнул, что даже в случае недостатка необходимого вооружения, Украина будет продолжать бороться.

Кулеба также добавил, что предоставление военной поддержки Украине воспринимается как инвестиция в обеспечение безопасности НАТО и способствует процветанию США.

"Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО, то, что дается Украине — не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", — сказал Кулеба.

Он заявил, что победа России в Украине приведет к усилению нестабильности и напряженности во всем мире. Кулеба также предупредил, что в случае успеха в Украине, Россия может решиться на агрессивные действия в отношении других стран НАТО.

"Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может добиться успеха в Украине, совершают огромную ошибку и должны сменить работу", — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что в случае прекращения помощи со стороны Запада Украине, "стоимость последствий значительно возрастет".

"Какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", — отметил Кулеба.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что в США достигли прогресса в переговорах по разблокированию помощи Украине. В Конгрессе США сообщили о позитивных изменениях в диалоге по вопросам безопасности границ.

Также в этот день в Пентагоне заявили, что средства на военную помощь Украине закончатся в конце декабря. По словам контролера Майкла МакКорда, Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники украинским военным. Уже 30 декабря счета будут опустошены.