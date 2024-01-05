У Украины есть план "Б", если не будет помощи: у Зеленского рассказали, как ВСУ получат оружие

У стран Западной Европы нет оружия в количестве, нужном Украине, пояснил советник главы ОП Михаил Подоляк. Поэтому уже сейчас налаживают совместные производства, чтобы получить западные образцы вооружения.

Украинское правительство знает, что делать, если западные партнеры не предоставят оружие и боеприпасы в нужном объеме. Для этого планируют мощно инвестировать в производство собственного оружия, причем действовать в сотрудничестве с иностранными компаниями. О том, что будет делать Украина в условиях уменьшения внешней поддержки, рассказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью порталу "24 канал".

Подоляк ответил на вопрос журналистов, которые напомнили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Украины только плана "А" по оружию от Запада. По словам дипломата, чиновники полагаются исключительно на получение пакетов внешней помощи и он над этим усиленно работает. В комментарии советника главы ОП прозвучало, что президент Зеленский видит более широкую перспективу по этой проблеме и поэтому имеет план "Б".

Политик напомнил, что в течение последних недель европейцы в несколько раз увеличили объемы помощи. В частности, если раньше это были пакеты в сотни миллионов евро, то теперь речь идет о миллиардах. Партнеры пытаются предоставить Украине самые необходимые вещи для противостояния с РФ:

системы ПВО и ракеты к ним;

дальнобойные ракеты;

артиллерийские снаряды;

авиация;

дроны;

системы РЭБ.

Однако выяснилось, что у Европы нет этого оружия на складах и его нужно изготовить. Поэтому план "Б" начали реализовывать уже сейчас, пояснил чиновник. Суть этого плана — получение лицензий на выпуск отечественного оружия по западным технологиям. Для этого в сферу военно-промышленного комплекса направят инвестиции и будут сотрудничать с зарубежными производителями.

"Есть существенное увеличение дроновых и ракетно-снарядных производств. Есть потребность доинвестировать в производство средств радиоэлектронного контроля. Есть потребность получить лицензии, которые позволят ремонтировать бронетехнику на территории Украины", — продолжил он.

Еще одно преимущество плана "Б" — замена старого советского оружия на современное западное, которое "синергировано с такими же аналогами наших партнеров по украинской коалиции", — заявил Михаил Подоляк.

Война в Украине — детали

Отметим, ранее Фокус писал об отсутствии решения Конгресса США о выделении Украине 61 млрд долл., которых должно было хватить на поддержку войска и бюджета в 2024 году. В конце 2023 года в Пентагоне сообщили о выделении последней партии помощи в размере 250 млн долл. — в пакет вошли ракеты ПВО, ракеты других типов, снаряды.

В то же время 4 января стало известно о выделении нового пакета помощи от Германии. Бундестаг решил поддержать ВСУ снарядами калибра 155 мм, бронемашинами и средствами ПВО. Предыдущий пакет предоставили 22 декабря — в него вошли системы ПВО и разминирования.

Напоминаем, 2 января западные СМИ рассказали, что в Европейском Союзе разрабатывают план помощи Украине на случай, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Между тем 5 января представитель Пентагона заявил, что в США закончились деньги для поддержки ВСУ. Есть 4,2 млрд долл., но чтобы их потратить, нужно специальное решение Конгресса.