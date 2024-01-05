Нардеп заявил, что Безуглую убрали с должности замглавы оборонного комитета: та ответила

Парламентарий Вадим Ивченко сообщил, что проголосовал "за" увольнение Безуглой. Сама нардепка заявила, что все было сделано "максимально подло".

Народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглую отозвали с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины от ВО "Батьківщина", также член комитета Вадим Ивченко у себя в Facebook.

По его словам, он проголосовал "за" увольнение Безуглой.

"Сегодня Комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета. Я, лично, голосовал "за". Считаю, что в Верховной Раде на должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции — в политическом и информационном пространствах", — написал он.

Ивченко об отстранении Безуглой Фото: Скриншот

Реакция Марьяны Безуглой

Немного позже сама Безуглая у себя в Facebook сообщила, что решение по закону может быть принято только в зале, а это лишь "рекомендация" комитета. По ее словам, все было сделано "максимально подло". Так, глава комитета поставил на голосование вопрос, тогда как сама Безуглая опаздывала и не присутствовала при непосредственном голосовании.

"Я не сдамся никогда и ни один шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", — написала Безуглая.

Марьяна Безуглая о своем отстранении Фото: Скриншот

Напомним, что 26 декабря Марьяна Безуглая рассказала, каких изменений в мобилизации требует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тогда нардеп заявила, что он хочет лишить лиц с инвалидностью II группы права на увольнение со службы. Марьяна Безуглая отметила, что не поддерживает эту идею и сделает "все возможное".