Одиннадцать нардепов зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с должности в комитете

Инициаторами постановления являются 11 нардепов, среди которых и комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой. Соответствующий проект появился в субботу, 6 января, на официальном вебпортале парламента Украины.

Инициаторами постановления №10391 являются 11 нардепов, среди которых:

председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич;

председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко;

член комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Вадим Ивченко;

народный депутат Украины 9-го созыва Елена Хоменко;

народный депутат Украины 7-го созыва Александр Коваль;

секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко;

народный депутат Украины 9-го созыва Юрий Здебский;

заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев;

народный депутат Украины 9-го созыва Геннадий Касай;

народный депутат Украины 9-го созыва Сергей Рахманин;

народный депутат Украины 9-го созыва Максим Березин.

В пресс-службе Рады отмечают, что целью постановления является отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

"Руководствуясь положениями статьи 83 регламента Верховной Рады, статьи 7 закона "О комитетах Верховной Рады" предлагается отозвать народного депутата Безуглую Марьяну Владимировну с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление вступит в силу со дня его принятия.

Проект постановления №10391

Напомним, что 26 декабря Марьяна Безуглая рассказала, каких изменений в мобилизации требует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тогда нардеп заявила, что он хочет лишить лиц с инвалидностью II группы права на увольнение со службы. Марьяна Безуглая отметила, что не поддерживает эту идею и сделает "все возможное".

Также ранее Марьяна Безуглая писала, что не понимает, что делают 700 тысяч военных из 1 млн в Силах обороны Украины.

5 декабря нардеп Безуглая заявила, что лучшее волонтерство — это мобилизация в Силы обороны.