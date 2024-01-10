Стратегии победы у Байдена нет: Украина как заложница политики США

Украина в эпицентре американской политики. И, очевидно, будет оставаться там еще некоторое время, ведь и республиканцы, и демократы пытаются использовать российско-украинскую войну как свой козырь в приближающихся выборах. Об этом говорят все более громкие высказывания американских политиков и выводы украинских экспертов, которые собирал Фокус.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон голосовал против утверждения новой военной помощи Украине, потому что хотел "послать сигнал" Белому дому. А именно — озвучить стратегию и конечную цель, которую администрация Джо Байдена хочет достичь поддержкой Украины. "Мы должны понимать, какой финал будет в Украине", — заявил он в интервью CBS.

"Это не отсутствие решимости в отстаивании свободы, поддержке украинского народа. Мы всегда были последовательны в этом, но республиканцы Палаты представителей, которые проголосовали против последнего транша финансирования до конца… в середине лета, я думаю, это было, потому что мы хотели послать сообщение Белому дому, что они не были четкими с американским народом. Чего мы хотим достичь в Украине? Какова наша стратегия? Какая цель? Как мы будем иметь надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков?" — сказал Джонсон и напомнил, что в США имеют 34 триллиона долларов федерального долга.

О подобных вещах спикер говорит не впервые, в декабре он заявлял также, что посылал письменные запросы, просил публично и приватно дать ответы на эти вопросы, но их не было.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон хочет услышать, что Вашингтон хочет получить в Украине Фото: Getty Images

Напомним, Майк Джонсон хотя и называет президента РФ Владимира Путина безжалостным диктатором, и определял вопрос помощи Украине как приоритетный в работе американского Конгресса, но является ярым трампистом, он не признал победу Байдена на выборах, называл импичменты Трампа неконституционными.

"Это очень серьезное дело, чтобы отправить деньги в Украину, чтобы помочь им в их конфликте, мы фактически должны одолжить их откуда-то. И поэтому мы говорим, что делаем это рационально. Конечно, мы выступаем за свободу, это то, что касается Соединенных Штатов. Но нам нужна подотчетность людей, которые это финансируют", — добавил американский политик.

Когда же журналистка спросила, сможет ли Конгресс обеспечить выделение помощи Украине до февраля, Джонсон ответил, что "мы должны обеспечить безопасность границ США, прежде чем обеспечивать безопасность кого-либо еще".

Формат победы для Украины: видение США

Политолог, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли говорит, что сейчас сложно увидеть стратегию администрации Байдена, какие цели она ставят себе в Украине, помогая, как они видят финал этой войны.

"Или это окончательное поражение России, или это компромиссный вариант, — говорит он Фокусу, — Окончательное поражение требует увеличения помощи и с точки зрения количества и с точки зрения качества номенклатуры. Но этого, как мы видим не происходит, и не происходило даже во время максимальной поддержки со стороны США. Это является камнем преткновения. Поэтому можно утверждать, стратегии победы Украины в администрации Байдена нет".

Вопрос военной помощи Украине остановился из-за неопределенности дальнейшей цели и политических распрей Фото: Открытые источники

Яли добавляет: Вашингтон традиционно делает все, чтобы Украина не проиграла. Но такой ответ не устраивает Украину.

"Мы видим, что американцы очень дозировано предоставляли и предоставляют Украине помощь. До вторжения они отказывались предоставлять нам даже Stinger (переносные зенитно-ракетные комплексы класса "земля — воздух", — ред.) После того, как уже произошел провал переговоров в Стамбуле — начали давать артиллерию. Но произошло только после того, как ситуация обострилась, и менялась в сторону преимущества России. После Лисичанска нам дали HIMARS, но мало. Я уже не говорю о ATACMS, которых очень достаточно на складах/ Или F16, которые нам США не дают, хотя имеют более тысячи. То есть вся эта стратегия была направлена на то, чтобы Украина не проиграла, но и не победила", — добавляет эксперт.

Деньги Украине: в поиске новых возможностей

Накануне нового года, 27 декабря, США объявили о предоставлении Украине последнего пакета военной помощи — в размере $250 млн. Белый дом заявил, что исчерпал возможности для поддержки нашей страны. Свое слово должны сказать парламентарии. Поэтому относительно следующих пакетов — их судьба не известна. Как и не известно, на каком уровне сохранится военная и финансовая поддержка от США. Это зависит от принятия законопроекта о дополнительном финансировании, где Украине предлагается выделить более $60 млрд. По словам главы Госдепа Энтони Блинкен, около 90% выделяемых средств остаются в американской экономике, и должны быть потрачены на создание рабочих мест и обновление запасов вооружения.

В 2023 году республиканцы и демократы в Конгрессе США не смогли достичь соглашения по финансированию работы американского правительства на уже текущий год. И лишь несколько дней назад договоренности были достигнуты. По словам спикера Палаты представителей Джонсона, "соглашение предусматривает общий уровень федеральных расходов в размере 1,6 триллиона долларов". Теперь бюджет должен быть принят в период 19 января — 2 февраля. Параллельно должна рассматриваться и инициатива по помощи Украине. А она уже политически связана с проблемой на южной границе в США.

Издание POLITICO со ссылкой на главного представителя республиканцев Джеймса Ленкфорда прогнозирует, что текст соглашения могут опубликовать уже на этой неделе.

Большинство экспертов считают, что шансы на принятие многомиллиардного пакета помощи Украине достаточно высоки, ведь военная помощь Украине, как и Израилю и Тайваню — в национальных интересах США. И это прекрасно понимают и демократы, и республиканцы. Поражение Украины — это будет удар и по имиджу США.

Украинская тема стала центром политической борьбы в США на прейдешних выборах Фото: CBC

"Сейчас республиканцы решили использовать тему поддержки Украины в свою пользу, — продолжает Максим Яли, — Они, очевидно, хотят затянуть процесс, потому что выработка стратегии требует времени и ресурсов. А ресурсов мало, как в США, так и в ЕС для поддержки Украины. Поэтому такая позиция превращается в элемент торга, который добавляет республиканцам дополнительное время для того, чтобы найти компромисс для усиления антимигрантского законодательства. Но это ловушка для демократов, поэтому они не могут прийти к компромиссам. Это серьезно бьет по электоральной базе демократической партии, ведь есть мигранты, которые получат потом гражданство США. И мы видели, как после победы Байдена значительное количество мигрантов получили гражданство США и право голосовать. И это также часть электората Байдена".

Ранее представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что американское военное финансирование Украины не будет поддерживаться на уровне 2022-2023 годов, потому что США имеют целью сделать Украину самостоятельной в вопросах производства и закупки оружия.

Сейчас каждая из сторон хочет достичь максимума. И прежде всего республиканцы. Они с одной стороны хотят продемонстрировать своим избирателям, что они выполняют обещания, а с другой — нанести ущерб электоральной базе демократической партии. Ведь конечно среди мигрантов, экономических мигрантов, которые уже имеют право голосовать, это вызовет негативную реакцию, они не пойдут на выборы, что может повлиять на результат.

В то же время украинские эксперты отмечают: такой подход трампистов грозит подорвать доверие к США как к стране, которая способна гарантировать международный порядок.

Давление на Украину в интересах избирателей США

Политтехнолог Олег Пастернак замечает: Белый дом ведет большую политическую игру по поводу украинской помощи не только с республиканцами. "Кроме видимого фронта есть и невидимый — длительное затягивание используется администрацией Байдена в качестве опосредованного давления на украинское руководство", — объясняет он.

Пастернак обращает внимание, что республиканцы и демократы заключили соглашение о финансировании федерального правительства на сумму 1,66 триллиона долларов, а это была более принципиальная причина политического раздора, чем пакет помощи Украине), может свидетельствовать о том, что Байдену нужно это промедление по Украине для подталкивания Зеленского к определенным шагам.

"Какие это шаги — пока это лишь определенные домыслы и аналитические выкладки. От политических шагов внутри страны до стратегических позиций относительно перспектив мирных переговоров Украины и РФ", — добавляет Пастернак.

"Сейчас у администрации Байдена уже нет инструментов, чтобы давать помощь без принятия законопроекта, — говорит и Яли, — Если его не проголосуют сейчас, потом будет почти невозможно. В США в 2024 году должны проходить президентские выборы. Трамп уже объявил свою стратегию по прекращению этой войны, он это неоднократно объявлял публично, что он будет делать в первый день своего президентства. Понятно, что в этом году война эта не закончится. По крайней мере победить Украине будет очень трудно, учитывая итоги контрнаступления 2023 года. А сейчас, как мы видим, Россия перевела свою экономику на военные рельсы, увеличила количество производства боеприпасов и артиллерии, у нее появились союзники. Северная Корея помогает снарядами. А даже если бы все мощности ЕС и США работали на Украину сейчас, этот дефицит невозможно перекрыть. Поэтому с моей точки зрения, таким образом, администрация Байдена подталкивает Зеленского начать переговоры. Сейчас мы видим эти завуалированные шаги".

Существует мнение, что Байден пытается подталкивать Зеленского к началу переговоров Фото: УНИАН

Он убежден, что в контексте выборов, для Байдена лучше, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией, чтобы представить это, как победу.

"Аффилированные с демократами медиа уже нарабатывают такой нарратив, что Украина уже победила, ведь Россия не достигла всех своих целей, не захватила Киев за три дня, не оккупировала всю Украину. Продать это американскому избирателю, как победу очень легко, — добавляет эксперт, — и не давать козырь Трампу в случае его победы. Если мы сейчас посмотрим на опросы общественного мнения, то видим, что у Байдена и Трампа есть шансы на президентство, а иногда у Трампа даже больше. Поэтому в этом контексте я вижу летом возможный вариант воплощения такой "победы", который сейчас прорабатывается. Поэтому республиканцы и требуют стратегии. Они не все прекрасно понимают, и тоже не хотят давать такой козырь администрации Байдена".

Сейчас американские медиа сообщают, что США и союзники, в частности, европейцами и представителями Глобального юга, провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану". О разговоре, который состоялся в Саудовской Аравии 16 декабря 2023 года, пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. При этом журналисты отмечают, что последние месяцы усилия союзников ослабли: более 100 миллиардов долларов жизненно важной помощи остановились в процессе утверждения в Вашингтоне и Брюсселе, а контрнаступление Украины в прошлом году не принесло значительного прорыва на поле боя.