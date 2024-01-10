Законопроект про мобилизацию могут отправить обратно в Кабмин: что говорят нардепы

В Верховной Раде ходят разные разговоры по поводу документа о будущей мобилизации. Анонимные источники продолжают утверждать, что в нынешнем виде его не будут принимать.

В Украине продолжают обсуждать законопроект о мобилизации №10378. Его могут отправить на доработку в Кабинет министров. Фокус собрал все, что об этом известно.

Доработка законопроекта про мобилизацию: реакция Гончаренко

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что фракция "Слуга народа" якобы приняла решение вернуть мобилизационный законопроект на доработку. Все дело в том, что в нынешнем виде его принимать нельзя.

"Если так и произойдет, то новый проект должен подавать ПРЕЗИДЕНТ, Верховный главнокомандующий, а не кто-либо другой. Так требует и закон, и здравый смысл", — заявил Алексей Гончаренко.

Отдельно он отметил, что продолжит бороться за то, чтобы был установлен реальный срок службы в 18 месяцев и 3 дополнительных месяца на фактическое увольнение после подачи рапорта.

Законопроект о мобилизации могут отправить обратно в Кабинет министров Фото: Скриншот

Доработка законопроекта про мобилизацию: реакция Железняка

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале призвал не делать выводы раньше времени, ведь данных о том, что было принято отправить законопроект на доработку в Кабмин не принималось официально. С правительством и Офисом президента это не согласовано.

"Поэтому правильная формулировка будет такая: "присутствующие депутаты высказали идею отправить Правительству обратно законопроект, и чтобы оно быстро внесло доработанный вариант", — написал Ярослав Железняк.

Немного позже он написал, что решения отправить законопроект на доработку не было.

Законопроект о мобилизации могут отправить обратно в Кабинет министров Фото: Скриншот

Доработка законопроекта про мобилизацию: реакция Арахамии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также не остался в стороне и в своем Telegram-канале отреагировал на слухи о том, что законопроект был отправлен обратно в Кабинет министров.

По его словам, 10 января состоялось заседание фракции, на котором была оговорена текущая ситуация и план работы на несколько дней. В связи с этим он был удивлен, когда прочитал о решениях фракции, о которых написали люди, "которые не имеют к этому никакого отношения".

"Как и раньше, просим доверять только официальным источникам. Все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны", — заявил Давид Арахамия.

Законопроект о мобилизации могут отправить обратно в Кабинет министров Фото: Скриншот

Народный депутат Алексей Гончаренко оперативно отреагировал на это заявление. По его словам, глава фракции "Слуга народа" в своей публикации не опроверг информацию о том, что законопроект будет отправлен на доработку, а решение трепетного для общества вопроса хотят якобы переложить на плечи военных.

"На заседание фракции Слуг решили отправить на доработку законопроект о мобилизации. Но на себя брать ответственность не хотят. Приведут военных и заставят тех сказать, что надо отправить на доработку", — написал Алексей Гончаренко.

В конечном итоге он уверен, что законопроект не примут и его отправят на доработку.

Законопроект о мобилизации могут отправить обратно в Кабинет министров Фото: Скриншот Законопроект о мобилизации могут отправить обратно в Кабинет министров Фото: Скриншот

К слову, большинство "Слуг народа" выступают все же за то, чтобы вернуть законопроект о мобилизации на доработку, о чем сообщили анонимные члены фракции в комментарии "Украинской правде".

"Законопроект надо нормально доработать, а не делать точечные решения. Под то, что мы сейчас имеем, голосов нет", — говорится в сообщении.

Каким будет окончательное решение — пока что неизвестно, однако Давид Арахамия писал, что Согласительный Совет состоится завтра, 11 января.

Напомним, 10 января Ярослав Железняк писал, что законопроект о мобилизации могут начать рассматривать в Верховной Раде 11 января. Из него могут убрать норму о блокировании банковских карт и счетов уклонистов.

9 января нардеп Вадим Ивченко заявлял, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности может рекомендовать внести несколько правок в документ, которые касаются демобилизации, права на отсрочку и временных мер ограничений.