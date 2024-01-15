Подменить США. Что означает договор Украины с Великобританией по вопросам безопасности

Великобритания вслед за Германией предоставляет Украине рекордное финансирование военной помощи. Лондон стал первым, кто подписал с Киевом договор об обязательствах безопасности, который должен временно заменить членство в НАТО. Фокус разбирался, сможет ли Европа заменить США в вопросе военной помощи Украине.

Великобритания выделила Украине рекордный, с начала полномасштабного вторжения РФ, пакет военной помощи на 3 млрд долларов США (2,5 миллиарда фунтов стерлингов). Соответствующее заявление сделал 12 января в Киеве премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

По словам президента Владимира Зеленского, это финансирование будет охватывать дополнительное оборудование к ПВО, дополнительное противотанковое оружие, дополнительные ракеты дальнего радиуса действия, тысячи снарядов, а также обучение украинских военных. Ожидается, что эта помощь будет продолжаться на последующие годы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал помощь в достижении Украиной победы над РФ Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Кроме того, было подписано соглашение по безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. Документ содержит ряд договоренностей по оборонному и военному сотрудничеству двух стран, обмену разведданными, сотрудничеству в области оборонной промышленности, защите критической инфраструктуры. Великобритания совместно возглавит Коалицию возможностей морской безопасности и сделает значительный вклад в развитие морского флота Украины.

О каких гарантиях безопасности заключен договор

Это первый такой договор, заключенный с лидерами государств "Группы семи". Фокус уже рассказывал, что это за договоры и о каких обязательствах по безопасности в них идет речь. Напомним, по результатам саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году страны "Группы семи" (G7) взяли на себя политическое обязательство поддерживать Украину во время войны с РФ и до ее вступления в Альянс. Соответствующие документы должны быть подписаны с Японией, Италией, Германией, Францией, Канадой и США. С последними уже проходят консультации.

Сейчас США остаются единственной страной G7, кто не анонсировал и не подтвердил дальнейшую помощь Украине. В Конгрессе до сих пор находится проект бюджета с 61 млрд долларов военной помощи для Украины. Именно такую сумму запросила администрация Джо Байдена, но она была заблокирована представителями Республиканской партии. Они требуют уступок в вопросе миграционного законодательства и дополнительных мер безопасности на южных границах США. Ожидалось, что к вопросу вернутся после рождественско-новогодних каникул, но компромисса между "демократами" и "республиканцами" нет до сих пор.

Вопрос военной помощи от западных партнеров Украине является критическим, а время действует в пользу РФ. Об этом неоднократно упоминал президент Зеленский. Учитывая политическую неопределенность США по вопросу поддержки, свою помощь уже оказывают другие представители G7 и сопредельные с Украиной страны.

Лидеры "Группы семи" должны предоставить Украине гарантии безопасности, пока она не получит статус члена НАТО Фото: Офис президента

Несмотря на бюджетный кризис в Германии, правительство выделило Киеву пять млрд евро военной помощи, а впоследствии увеличило ее до восьми.

В ноябре 2023 года правительство Франции выделило 200 млн евро на военную помощь Украине. Сумма не такая значительная, но там заверили, что будут продолжать поддерживать устойчивость Украины и оказывать необходимую помощь. Вероятно, после того, как заработает новое правительство премьера Габриэля Атталя, информации будет больше.

Руководители дипломатических ведомств Канады и Италии сейчас обсуждают вопросы координации дальнейшей поддержки Украины. К слову, в этом году именно Италия председательствует в G7.

В конце 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о предоставлении 4,5 млрд долларов помощи. Правительство страны пока не предоставляет летального вооружения, но будет рассматривать возможность смягчить ограничения на экспорт оружия, что может позволить поставлять оборудование, разработанное совместно с другими странами.

Кроме того, решается вопрос предоставления Украине 50 млрд евро помощи от ЕС, которые сейчас блокирует политическое руководство Венгрии.

Зачем Великобритании поддерживать Украину

2024 год станет сложным в вопросе поддержки Украины со стороны западных партнеров. Даже если в Конгрессе США достигнут согласия по финансированию уже в ближайшее время, бюрократические процедуры не позволят поставлять необходимое вооружение на следующий день. Кроме того, Дональд Трамп, который является одним из фаворитов президентской гонки в США, обещает закончить войну в Украине за 24 часа. Или это политические заявления, или действительно так может произойти, но вопрос сторонней поддержки должен быть диверсифицирован.

Во второй половине 2023 года лидерство пыталась прибрать себе Германия, которая после долгого промедления все-таки начала оказывать военную помощь. К заявленным восьми миллиардам евро от Берлина уже имеем три миллиарда долларов от Лондона. Стоит напомнить, что именно Великобритания является давним и последовательным партнером Украины. За несколько дней до полномасштабного вторжения РФ было сообщено о начале Альянса Украины, Великобритании и Польши. В дальнейшее развитие инициативы вмешалась большая война. Также стоит упомянуть, что Лондон обязался помогать Киеву в восстановлении его морского флота, строительства военно-морских баз и кораблей.

Президент Байден пока может оказывать Украине только политическую поддержку, необходимого финансирования до сих пор нет Фото: Офис президента

По словам политолога Олега Саакяна, для Великобритании поддержка Украины является знаковой и имеет сразу несколько аспектов. Во-первых, это роль страны в ключевых точках мировых событий, торговых процессов, особенно того, что касается морских вопросов. Это является частью британской внешнеполитической доктрины. Во-вторых, Великобритания является одним из гарантов Будапештского меморандума.

"Это очень символично, Великобритания едва ли не единственная страна, которая в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по Будапештскому меморандуму. Лондон не сделал этот документ памятником безответственности и измены обещаниям, а наоборот придерживается его духа и сути. К документу и его положениям можно по-разному относиться, но в британской традиции обещание, даже сделанное устно, имеет свою силу. На этом строится значительная часть традиций британских отношений с партнерами", — говорит он Фокусу.

В-третьих, по мнению политолога, сегодня Украина является недооцененным дипломатическим активом, кто будет рядом с ней в будущем может рассчитывать на свое усиление за счет политико-дипломатических процессов после окончания войны. Кроме того, надо вспомнить, что Крым также является частью британской истории, их политики и элиты это хорошо помнят.

Может ли Европа заменить США в поддержке Украины

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что европейские партнеры Украины могут создать своеобразную подушку безопасности, но не полностью заменить поддержку США. И дело не только в ресурсах, но и потребности консенсуса, внутренних политических процессах и потенциале ОПК.

"Мы уже слышали о помощи от Германии, Великобритании, стран Балтии, еще Франция и Италия должны сказать свое слово. Действительно, есть страны, которые могут подставить Украине плечо, частично подменить помощь от США, но не полностью ее заменить. Вопрос не в ресурсах, а в возможностях их ОПК и времени, необходимого для его полноценного запуска. Это может занять определенное время, но когда начнет работать, то потенциал у него гораздо мощнее, чем у России с ее союзниками. За исключением Китая", — сказал Фокусу политолог Владимир Горбач.

Эксперт уточняет, что гарантии безопасности, подписанные с Великобританией, говорят о предоставлении помощи вооружением и оборудованием, подготовкой военных, но никоим образом не о том, что британцы будут воевать вместе с Силами обороны Украины. К слову, по этому соглашению мы также должны помогать Лондону, если Россия вдруг на них нападет.