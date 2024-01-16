"Самые тяжелые переговоры": Кулеба рассказал, как хотел ударить Лаврова по лицу (видео)

По словам Кулебы, Россия продолжает практику Советского Союза, когда в посольствах большинство дипломатов были сотрудниками спецслужб.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел ударить главу МИД РФ Сергея Лаврова по лицу. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

По словам украинского дипломата, самые сложные переговоры это те, когда хочется подойти и ударить своего собеседника. Такое чувство у него возникло в 2022-м году во время беседы с Лавровым.

"Самые трудные переговоры – это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить. И таких у меня было два – три раза. Один из них – с Лавровым, в Анталии весной 2022 года", — сказал министр.

Кулеба о самых тяжелых переговорах (смотреть с 1:05:17)

В том же интервью Кулеба рассказал, что Россия продолжает практику Советского Союза, когда в посольствах большинство дипломатов были сотрудниками спецслужб. Поэтому высылка представителей РФ из разных стран серьезно подрывает возможности Кремля в разведке. Украина также над этим работает.

"Это серьезно подрывает разведывательные возможности России в мире. В первую очередь в человеческих контактах, потому что электронная разведка продолжается", — сказал Кулеба.

Напомним, что министр также рассказал о "клубе борща". Он помогал дипломатам разных стран находить общий язык во время обеда. Когда Кулеба работал представителем Украины в Совете Европы в Страсбурге, в его квартире, которая фактически являлась резиденцией посла, собирался так называемый "клуб борща".