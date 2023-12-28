Лавров назвал формулу мира Зеленского "плодом больного воображения" и пригрозил США (видео)

По словам главы МИД России, если РФ является врагом для Америки, то они готовы к любому развитию событий. Также он отметил, что все устали от доллара, ведь он стал инструментом влияния.

Related video

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "формулу мира" Зеленского "плодом больного воображения". Такое заявление он сделал в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

"Целью было заставить страны подписаться под "формулой мира" Зеленского, которая представляет собой просто плод больного воображения", — сказал Лавров.

Он отметил, что несмотря на обеспечение безопасности, как продовольственной, так и энергетической, и других пунктов "формулы мира", основным требованием является выход на границы 1991 года, включая выход из Крыма и Донбасса. По мнению Лаврова, требование возвращения украинских границ является требованием геноцида.

Кроме того, Лавров назвал намерения Запада утвердить "формулу мира" Зеленского "разводкой, говоря по-русски".

Не забыл российский министр иностранных дел упомянуть в интервью и отношения с Америкой. По его словам, США официально назвали Россию врагом. Сергей Лавров отметил, если так действительно есть, то Российская Федерация готова к любому развитию событий.

Также он заявил, что якобы доллар стал инструментом влияния и от него все устали. Поэтому Центральному банку РФ и российскому Минфину поставили задачу, чтобы они представили рекомендации об альтернативных платежных системах.

Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что готовы разорвать дипломатические отношения с США, если они конфискуют российские активы. По словам Рябкова, дипотношения не являются "тотемом", чтобы им поклоняться.

Также недавно Сергей Лавров заявлял, что Западу вроде бы нужно осознать безвыходность ситуации, а Москва якобы никогда не избегала мирных переговоров. Он пояснил, что чем дольше будет продолжаться война, тем сложнее будут условия для Украины.