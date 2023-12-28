Лавров назвав формулу миру Зеленського "плодом хворої уяви" і пригрозив США (відео)

За словами очільника МЗС Росії, якщо РФ є ворогом для Америки, то вони готові до будь-якого розвитку подій. Також він зазначив, що всі втомилися від долара, адже він став інструментом впливу.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав "формулу миру" Зеленського "плодом хворої уяви". Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеведучому Дмитру Кисельову.

"Метою було змусити країни підписатися під "формулою миру" Зеленського, яка являє собою просто плід хворої уяви", — сказав Лавров.

Він наголосив на тому, що попри гарантування безпеки, як продовольчої, так і енергетичної, і інших пунктів "формули миру", основною вимогою є вихід на кордони 1991 року, включаючи вихід з Криму і Донбасу. На думку Лаврова, вимога повернення українських кордонів є вимогою геноциду.

Окрім того, Лавров назвав наміри Заходу затвердити "формулу миру" Зеленського "розводкою, кажучи по-російськи".

Не забув російський міністр закордонних справ згадати в інтерв’ю і стосунки з Америкою. За його словами, США офіційно назвали Росію ворогом. Сергій Лавров зазначив, якщо так дійсно є, то Російська Федерація готова до будь-якого розвитку подій.

Також він заявив, що начебто долар став інструментом впливу та від нього всі втомилися. Тому Центральну банку РФ та російському Мінфіну поставили завдання, аби вони представили рекомендації про альтернативні платіжні системи.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що готові розірвати дипломатичні відносини із США, якщо вони конфіскують російські активи. За словами Рябкова, дипвідносини не є "тотемом", аби їм поклонятися.

Також нещодавно Сергій Лавров заявляв, що Заходу начебто потрібно усвідомити безвихідність ситуацію, а Москва нібито ніколи не уникала мирних переговорів. Він пояснив, що чим довше триватиме війна, тим складнішими будуть умови для України.