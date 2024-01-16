"Грубое проявление силы": Кулеба объяснил, зачем Путин в 2007 году пришел на переговоры с Меркель с собакой (видео)

Глава РФ, по словам руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы, решил осуществить своеобразный акт запугивания, поскольку знал о страхе тогдашнего канцлера ФРГ перед собаками.

Глава Кремля Владимир Путин в 2007 году пришел на переговоры с Ангелой Меркель, которая возглавляла немецкое правительство, с собакой, чтобы продемонстрировать грубое проявление силы. Подробности сообщил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Российский президент знал о страхе тогдашнего канцлера ФРГ относительно этих животных. Он намеренно пошел на такой поступок.

Дмитрий Кулеба отметил, что глава Кремля решил осуществить своеобразный акт запугивания. Он пытался повлиять на эмоции канцлера.

"Показать чистое проявление силы, такое грубое, маскулинное проявление силы. То есть, чисто напугать", — сказал министр.

Также он рассказал, что во время переговоров в Турции весной 2022 года глава МИД Украины едва себя сдержал от эмоциональных действий, которых не позволяет дипломатический протокол. Он рассказал, как хотел встать и ударить в лицо Сергея Лаврова, руководителя МИД РФ. По его словам, это те встречи, где возникало желание собеседнику "заехать по лицу, но ты не можешь себе это позволить".

Напомним, 16 января Дмитрий Кулеба заявил, что если у украинцев закончится оружие, то они против российских оккупантов будут воевать лопатами. По его мнению, время для принятия Конгрессом США соглашения о финансировании поддержки для Украины истекает, а поставки оружия могут помочь избежать НАТО прямого военного конфликта с Россией. Запад будет вынужден в будущем, как считает Дмитрий Кулеба, принять решение о предоставлении оружия в Украину, однако это могут быть уже совсем другие обстоятельства.