Хочет ослабить НАТО: Путин создает условия для эскалации против стран Балтии, — ISW

По словам аналитиков, Путин показал, что РФ не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной.

Президент России Владимир Путин создает условия для будущей эскалации против Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 16 января говорится, что глава Кремля в ходе встречи с главами муниципальных образований регионов России заявил, что что Латвия и другие страны Балтии якобы выбрасывают этнических русских в другие государства. А такая ситуация "непосредственно влияет на безопасность" РФ.

Аналитики отметили, что Путин делает, вероятно, как часть более широкой попытки по ослаблению НАТО.

При этом в ISW не заметили никаких признаков того, что атака России против балтийских государств является неизбежной или даже вероятной. Скорее всего, Путин просто хочет создать информационные условия для будущих агрессивных действий России за рубежом. Предлогом будет защита соотечественников. К примеру, еще в середине декабря 2023 года Путин угрожал Финляндии.

Также аналитики отметили, что Путин показал, что РФ не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной. Он повторил свои обвинения в якобы распространенности в Украине нацизма. Кроме того, по его словам, украинская "формула мира" на самом деле является продолжением запрета президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с РФ.

"Кремлю, по-видимому, не хватает последовательной основы для текущих российских наступательных операций, которую можно было бы представить российской общественности, несмотря на то, что Путин, похоже, временами использует свою роль главнокомандующего российской вооруженной силой в рамках своей предвыборной кампании", — сказано в отчете.

Напомним, что Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января заявил, что Путин хочет, чтобы война в Украине продолжалась. По его словам, президент РФ пытается нормализовать то, что должно было закончиться в 20 веке, в частности массовые депортации и стирание с лица земли целых населенных пунктов.