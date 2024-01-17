"Должны это сделать": Словакия поддержит вето Венгрии на помощь Украине от ЕС

По словам премьера Словакии Роберта Фицо, его венгерский коллега Виктор Орбан ведет "законную борьбу", поэтому на саммите 1 февраля собирается поддержать позицию Будапешта.

Словакия приняла решение поддержать вето Венгрии на предоставление финансовой помощи для Украины на сумму в 50 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Европейский Союз безусловно должен помочь Украине в ее борьбе с вторжением Российской Федерации, однако происходить это должно не за счет денег из бюджета блока.

Соответственно, Будапешт продолжает выступать против того, чтобы Киев получил от ЕС 50 миллиардов евро из бюджета, ведь эти деньги можно использовать для выполнения других задач, среди которых управление миграцией.

"Если мы хотим помочь Украине, а я считаю, что мы должны это сделать, мы должны сделать это так, чтобы не навредить бюджету ЕС. Но выделять 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед — это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что произойдет через четверть года", — заявил Виктор Орбан.

Этот вопрос будут обсуждать активно во время саммита ЕС, который состоится уже 1 февраля, но Венгрия намерена придерживаться позиции о том, что финансовый фонд для Украины необходимо отделить от бюджета Евросоюза.

Такого же мнения придерживается и Словакия. Виктор Орбан накануне встретился со своим коллегой Робертом Фицо, который заявил, что закончить войну в Украине военным путем практически невозможно, ведь прошло уже практически два года.

Теперь Братислава хочет поддержать Будапешт в его якобы борьбе за свои интересы, поэтому правительство Словакии не будет принимать никакие меры, которые ограничивали бы права Венгрии, ведь Виктор Орбан ведет "законную борьбу", когда выступает против изменений в бюджете. На саммите 1 февраля Роберт Фицо собирается подтвердить это.

"Правительство Словакии поддержит предложения, которые премьер-министр Венгрии уже выдвинул или выдвинет", — заявил премьер-министр Словакии.

Напомним, 12 января сообщалось, что ради помощи Украине Еврокомиссия может пойти на уступки Виктору Орбану. По данным журналистов, венгерский премьер может снять свое вето на финансирование в 50 миллиардов евро для Киева, если в следующем году этот вопрос будет пересмотрен. Источники утверждают, что политик может с этим согласиться.