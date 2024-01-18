Война РФ против НАТО. Как в Альянсе готовятся к возможным столкновениям

НАТО готовится к войне с Россией, об этом пишут западные СМИ со ссылкой на собственные источники в Альянсе. В Центре передового опыта НАТО уверяют: журналисты получили лишь учебный сценарий, чтобы проверить военные возможности. Фокус разбирался, при каких условиях Россия решится действовать против стран Североатлантической организации, и кому выгодно распространять информацию о возможном наступлении именно сейчас.

Агрессия против НАТО: самый дерзкий сценарий нападения — вероятный

Немецкий таблоид Bild, бульварная и самая массовая газета страны, сообщил, что получил доступ к секретному документу Бундесвера — учебному сценарию. Авторы статьи — Юлиан Репке и Георгиос Ксантопулос — говорят о "динамичном сценарии гибридного широкомасштабного российского нападения на восточный фланг НАТО". Они предполагают: сотни тысяч солдат размещаются на границах с РФ и подконтрольной ей Беларуси, начало военных действий возможно летом 2025 года.

Операция может выполняться в несколько этапов. Первый — начаться уже в феврале 2024 года с дополнительной мобилизации в России 200 тысяч военнообязанных и успешного весеннего наступления российской армии в Украине. Второй — в июле. Тогда можно ожидать скрытого, а затем и явного нападения на страны Запада с использованием кибердиверсий и других гибридных методов ведения войны. И под прицелом должны оказаться страны Балтии. У западных границ РФ и Беларуси могут начаться учения "Запад-2024". Тогда же Россия будет размещать ракеты средней дальности на тех территориях. Параллельно будет наращивать военные мощности в Калининградской области, якобы для того, чтобы предотвратить готовящееся нападение НАТО. На третьем этапе, в декабре 2024 года, Россия попытается захватить узкий Сувальский коридор на границе между Польшей и Литвой и инсценировать там пограничный конфликт с многочисленными жертвами. В конце концов летом 2025 года НАТО решится применить меры сдерживания — приказывает перебросить 300 тысяч военнослужащих Альянса, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера, на восточный фланг НАТО.

Карта вероятных военных учений НАТО в Европе, которую опубликовали немецкие журналисты Фото: Bild

Сейчас в НАТО такой сценарий называют нереальным. Обосновывают: подобные были и раньше — вымышленные, с несуществующими странами и географическими регионами. "Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы", — прокомментировал директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс в своем X (бывший Twitter). То есть речь идет о сценарии учений, который является мнимой ситуацией для проверки военных возможностей в той или иной области. Цель — подготовиться к различным вариантам нападения, чтобы, например, выяснить, как быстро можно будет перебросить войска, и в каком количестве.

Эти аргументы были бы более убедительны, если бы не одна деталь. Можно вспомнить, как в декабре 2021 года то же издание Bild рисовало другую карту — захват Россией Украины, утверждая, что Кремль готовится захватить две трети территорий. Тогда журналисты также ссылались на источники в НАТО и службах безопасности. Их источник отметил, что в случае приказа Путина российская армия нанесет "одновременную атаку из северного Крыма и через сепаратистские территории на востоке и с севера". Атака якобы может произойти "в конце января — начале февраля", если Украина и НАТО не дадут ответа на требования Путина. В конце концов, так и произошло.

Европа готовится к войне, как никогда раньше

Bild опубликовал планы, которые отрабатываются на учениях. Причем не только НАТО, но и РФ. В этом убежден говорит руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Несколько лет назад, кажется в 2017-м, россияне проводили стратегические командно-штабные учения, во время которых отрабатывали вариант вторжения в государства Балтии, захват Сувалкского коридора. Поэтому говорить, что такой план россияне не рассматривают — будет неправильно. Рассматривают различные варианты, но неизвестно, какой будет осуществлен. Это зависит от высшего политического руководства РФ", — говорит он Фокусу.

Лакийчук отмечает, что в Альянсе сейчас серьезно относятся к угрозам со стороны России, хотя еще пять лет назад представители НАТО могли игнорировать подобные сигналы.

"Сейчас есть потенциальные жертвы российской агрессии, которые не дают так сделать, требуя более решительных действий. Широкомасштабное вторжение в Украину повлияло на эту ситуацию. В 2022-2023 годы НАТО перешло от стратегии сдерживания в отношении России на восточном и восточно-северном фланге, и это уже большой прогресс, к непосредственной обороне на границах НАТО. Но нашим соседям этого недостаточно: на успокаивающие жесты своих союзников они говорят, мол, посмотрите, что россияне сделали в Буче, Ирпене и вообще в Украине. Если Россия вторгнется в маленькие государства Альянса, то даже пять дней на размышления — много, за это время они превратятся в руины".

В 2022-2023 годы НАТО перешло от стратегии сдерживания в отношении России на восточном и северном-восточном фланге Фото: nato.int

Сейчас страны НАТО не только верят в возможное нападение России, но и готовятся к нему.

"Конечно, Франции или Германии легче, они думают, что перед тем, как напасть на них, Россия будет кусать маленькие государства, или те, что на границе. С другой стороны, там понимают, что Россия способна действовать достаточно быстро, наступая другим путем. После февраля 2022 года даже самый дерзкий и отбитый сценарий, за который можно было бы попасть в психушку, теперь можно рассматривать как вероятный, даже с невысокой вероятностью. Я бы хотел, чтобы страны Запада готовились и вкладывались в вооружение. Быстро это не сделать", — говорит Фокусу эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что оборонная промышленность Европы имеет 5-8 лет, чтобы нарастить свой военный потенциал.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что Россия боится конфликта с НАТО. Однако это не означает, что Альянс не может стать объектом вторжения.

Возможное нападение с моря: беспокойство стран Балтии:

Президент России Владимир Путин заметно активизировал давние усилия Кремля по созданию информационных предпосылок для будущих эскалаций против стран Балтии. Аналитики американского Института изучения войны в отчете отмечают, Путин уже давно терроризирует суверенитет бывших советских республик, и утверждает, что имеет право защищать своих "соотечественников за рубежом", в частности, этнических русских и русскоязычных за пределами России.

"Поэтому россияне во время стратегических учений отрабатывают вторжение именно на этом направлении, — продолжает Павел Лакийчук, — Я не готов подписываться под словами некоторых коллег-экспертов, что очевидно до вторжения в Украину одним из вариантов основных действий России на западе была провокация НАТО и вторжение на территорию государств Балтии, хотя с точки зрения боевой подготовки такая вероятность была".

Эксперты утверждают: страны Балтии в понимании нынешней верхушки Кремля — часть разрушенного Советского союза. Первые ростки свободы начались именно там. К тому же три страны вступили в НАТО, активно поддерживают Украину.

"Я посещал Литву и Эстонию в 2020 году с большой делегацией, мы общались с территориальной обороной этих стран. Все, как один, говорили, что готовятся к вторжению России и работают как пчелы, на которых нападает медведь. Они хотели жалить этого медведя со всех сторон. Для этого многие посещали тренировки территориальной обороны, некоторые хранили оружие у себя дома, объясняя тем, что в случае нападения, если вооружение будет на складе, и все туда двинутся, их могут уже встречать "зеленые человечки", или эти склады будут уничтожены. Отрабатывали разные ситуации. Сейчас я думаю, что эта готовность еще повысилась, — говорит Иван Ступак, — Они уже тогда говорили: "НАТО нас не защитит". Концепция НАТО на тот период предусматривала, что в случае нападения на страны Балтии, они должны самостоятельно продержаться 180 дней, а затем НАТО их отбивает. Но уже тогда политики стран Балтии говорили, что за 180 дней оккупации их просто не останется, что их вырежут всех до одного. Они прекрасно понимают, что они будут следующими. Нападение ожидалось либо с территории Беларуси, либо Балтийского моря".

Расстановка сил: Россия погрязла в Украине

В то же время западные и украинские эксперты говорят, что у России сейчас нет потенциала начинать большую войну против НАТО. Сил России не хватит в ближайшем будущем совершить нападение на любую страну НАТО. Но при этом важно не пропустить момент, когда Россия может попытаться совершить агрессию.

"Сейчас Украина — капкан для России, где она зацепилась, и пока ее силы скованы вокруг Украины вторжение в соседние государства менее вероятно, они не смогут открыть второй фронт, — говорит он. — Но в зависимости от событий на украинско-российских фронтах могут быть изменения в ситуации. Страны Балтии — наиболее очевидная потенциальная жертва российского агрессора. А также речь может идти о Польше и Финляндии. Вторжение в Румынию или Болгарию менее вероятно с учетом сил российского флота. Такой вариант потенциально возможен только в случае, если россияне достигнут своих целей и захватят Украину, продвинутся дальше. Но мы не дадим им этого сделать", — говорит руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

"Для нападения надо собрать силы: людей, организовать логистику и обеспечение. Как только Россия будет накапливать ресурсы, это заметят наши западные партнеры, — добавляет Иван Ступак, — Вспомните 2022 год, когда они несколько месяцев размещались перед границей и тренировались".

России нужно накопить ресурсы, подготовить логистику и обеспечение для открытия фланга на территории Европы Фото: Flickr

Другой вариант — Россия может устраивать постоянные провокации. Например, угрожать нескольким областям Эстонии, чтобы постепенно втягивать НАТО в спор, отвлекать внимание.

"Определенную группировку сил можно всегда сформировать. Помните, накануне полномасштабного вторжения, даже после предупреждения наших союзников, наши официальные лица говорили, что группировка сил на севере наших границ недостаточна для широкомасштабного вторжения. Хоть это было и так, но они все равно полезли, когда дали команду, — вспоминает Лакийчук, — Рациональный взгляд на соотношение должен быть, но это только составляющая общего стратегического замысла. То, что сама природа путинского режима агрессивна — уже ни у кого нет сомнений".

Действия в интересах России

Эта публикация в немецком издании вызвала живой интерес в РФ. В российских изданиях появились материалы с заголовками: "В Германии сообщили о начале подготовки к войне с Россией", "Германия готовится к войне между Россией и НАТО после поражения ВСУ", "В Кремле не комментируют сообщение Bild о разработке ФРГ "сценария войны НАТО с РФ".

Не комментировали в Кремле, но в российском министерстве иностранных дел да. Россия в лице пресс-секретаря российского министерства иностранных дел Марии Захаровой сравнила публикацию с "прошлогодним гороскопом" и набросилась с обвинениями на Германию. "Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесвера предоставил немецкий МИД под руководством Бербок", — сказала она.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в присущей ей манере высмеяла сообщения о возможной войне с Альянсом Фото: РИА Новости

На самом деле угрозы России НАТО — история не новая. Кремль угрожал Альянсу еще до начала полномасштабного вторжения в Украину — постоянно подчеркивая, что против расширения Североатлантического альянса, и после — каждый раз после заявлений о предоставлении военной помощи Украине. А также после объявления о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. В последнее время Россия начала организовывать провокации на ее границе и угрожать "проблемами". Кроме того, Россия все время проверяет НАТО на реакцию, запуская свои самолеты и дроны в воздушное пространство стран-членов Альянса.

"Борис Писториус говорит, что Германии нужны деньги и вооружаться. Это постепенный процесс, который длится годами. Сейчас в мире невыполненных военных контрактов — $700 млрд. А срок выполнения может быть 2025-2027 годы. Итальянцы заказали танки Leopard. То есть идет процесс усиления обороноспособности стран. Многие понимают, что к 2030 году, условно, надо быть готовыми", — говорит Иван Ступак.

Сейчас для Украины актуален вопрос, чтобы партнеры по НАТО не просто усиливали свою защиту, а усиливали ее не за счет помощи Украине. В этом контексте подобные новости в европейских медиа для Украины не могут оставаться без внимания, поскольку они точно на руку России, которая только и надеется, что европейцы и американцы, укрепляя свои силы, будут забивать об Украине.