Гибридная мировая война. Кто стоит за увеличением количества локальных силовых конфликтов

С начала 2024 года на мировой карте добавилось еще две "горячие точки" с боевыми действиями. Тенденции по увеличению их количества растут, а мировые лидеры предупреждают о необходимости подготовки к большой войне. Фокус разбирался, что стоит за новыми эскалациями и способны ли они перерасти в Третью мировую войну.

За неполных три недели нового 2024 года КНДР уже успела обстрелять остров Йонпхендо, который находится к югу от линии разграничения с Южной Кореей. Лидер КНДР Ким Чен Ын еще в конце 2023 года приказал усиленно готовиться к войне, а сейчас настаивает на том, чтобы признать Южную Корею отдельным государством. Тем самым будет поставлена точка в инициативе воссоединения полуострова. В дальнейшем южные соседи получат статус врага номер один.

В Красном море йеменские хуситы продолжили нападения на суда с военными и стратегическими грузами, и непосредственно на американские военные корабли. Лидеры хуситов уже объявили, что вступят в войну против Израиля на стороне группировки "Хамас". Ответ США, которые вместе с ЕС, признали "Хамас" террористической организацией был силовым. США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. Отметим, что на район Красного моря приходится более 15% мирового торгового судоходства.

США решились на атаку хуситов в Йемене, но медлят с поддержкой Украины Фото: Sky News

15 января военные силы Ирана нанесли ракетный удар по Ираку и Сирии, а двумя днями позже — обстреляли соседний Пакистан баллистическими ракетами. В ответ Пакистан нанес удар по приграничной территории, где по информации правительства, находились базы террористов.

Впервые после выборов президента Тайваня, китайская военная авиация нарастила свою активность вблизи острова. Победивший на президентских выборах Уильям Лай считается в Пекине "сепаратистом", а Тайвань, соответственно, своей территорией.

Сколько военных конфликтов в мире

Мир быстро набирает обороты глобального конфликта, а некоторые политики и эксперты считают, что Третья мировая война уже началась. Страны-члены НАТО предполагают, что прямое военное столкновение с РФ произойдет уже в конце этого десятилетия и готовятся к войне. В конце 2023 года президент Владимир Зеленский в интервью The Sun заявлял, что Украина сегодня находится в центре глобальных рисков Третьей мировой войны. Ранее уже звучали заявления, что Россия будет провоцировать ситуацию на Балканах и может вторгнуться в страны Балтии, начать боевые действия на Сувальском коридоре. Подобные заявления можно оценивать по-разному, больше именно, как политические, но в НАТО, все-таки решили провести военные учения по соответствующему сценарию.

По принципам логики и историческим параллелям назвать все происходящее мировой войной сложно. Мы пока не видим войны двух или более сторон или коалиции в большом масштабе. Хотя в медийном пространстве уже выделилась терминология для "Оси зла" и "Сил демократии". Все что проходит на мировой политической карте больше похоже на гибридную войну по которой можно проследить именно противостояние двух этих сил.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности "Центра Разумкова" Алексей Мельник отмечает, что общая тенденция к увеличению военных конфликтов наблюдается последние пять лет. Например, сейчас в мире более 60 таких конфликтов, в 2021 году — было 51, а уже через год — 56. Если смотреть на тенденции и сценарии, то можно говорить, что конфликты будут и дальше обостряться и возникать новые.

"С началом большой войны в Украине, в мире наступил тот момент, когда все стороны существующих военных конфликтов решили, что пришло время взять реванш. К сожалению, мировая система безопасности не способна ничего этому причинить и остановить", — говорит он Фокусу.

Мельник отмечает, что абсолютное большинство конфликтов имеет глубинные проблемы и не являются такими, которые можно решить быстро. Например, конфликт на Ближнем Востоке или Иран против Пакистана.

Почему не действует международная система безопасности

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак объясняет, что такая ситуация возникает, когда старая международная система безопасности деградирует, а новая еще не сформирована. Для примера, можно вспомнить мир после Второй мировой войны.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что обострение военных конфликтов и увеличение их количества еще не является признаком начала глобальной войны. Это скорее очередная проверка на прочность мировых игроков и определение границы, за которой большая война уже будет неотвратимой.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, эскалация происходит из-за того, что сейчас в мире нет силы или коалиции силы, способных все это сдержать и остановить.

"Мир перешел в эпоху новых военных конфликтов, принцип, когда все могут зарабатывать, и всем все будет хорошо, уже не действует — деньги уже ничего не решают. Политика США с их полумирами показывает невозможность быть сильным мировым лидером, это постепенно видят все. Сейчас в мире существует запрос на сильного лидера, статус которого теряет США. В Европе уже начали самостоятельно готовиться к возможной войне с РФ. на мировой арене происходит произвол от тех, кого считали слабыми и держали десятилетиями под санкциями — Иран, Северная Корея. Сюда же надо вспомнить группировки Хезболла, хуситов, Хамас", — отмечает он Фокусу.

Что ждет мир в 2024 году

По словам Алексея Мельника, новые конфликты выгодны Российской Федерации, но не всегда за ними она стоит. Сейчас можно спрогнозировать как будет действовать Кремль, несколько сложнее определить, что он сделать сможет, и как действовать, чтобы у него такой возможности не было.

"Одной из целей полномасштабного российского вторжения в Украину было отвлечение внимания Запада от тех вопросов, где возникала с ним конкуренция. Таким образом другая сторона хотела выиграть эту конкуренцию. Сейчас обострение ситуации в мире, наоборот, для того, чтобы отвлечь внимание Запада от поддержки Украины, и втянуть его в другие конфликты", — говорит эксперт.

РФ и Иран нуждаются в постоянной эскалации мирового порядка и угрозах уничтожить весь мир Фото: РИА Новости

Алексей Йижак предполагает, что так называемая "ось зла" испытывает сложности, поэтому им нужно переломить ситуацию. Они раньше обещали эскалацию, вот теперь ее делают. Специалист уточняет, что рост количества конфликтов не является таким, что означает войну, они больше похожи на террористические, чем военные действия.

"Такие проявления полутеррористических действий будут продолжаться, РФ уже обещает Европе серии терактов в ответ на поддержку Украины. Иран отвечает за атаку по хуситам, ведь Пакистан является страной с обязательствами по безопасности от США и Великобритании. Единственный, кто не будет подсвечивать себя — это Китай. А РФ, Иран и Северная Корея и в дальнейшем таким образом будут привлекать к себе внимание и будут угрожать, что они могут разрушить весь мир", — рассказывает аналитик.

Россия имеет солидный опыт террористической деятельности на территории европейских стран. Недавно было установлено, что за взрывами на складах боеприпасов и вооружения в Чехии и Болгарии стоит Главное управление разведки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.