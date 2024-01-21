"Украина стала полностью подконтрольна США": после заявлений Фицо, в Киеве хотят отменить его визит

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в среду, 24 января, должен был встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сделал ряд скандальных заявлений. Фицо выступил в эфире "Словацкого радио".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил в эфире "Словацкого радио" и сделал ряд скандальных заявлений об Украине, назвав ее страной "подконтрольной США". Премьер-министр должен был встретиться со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем на следующей неделе, но теперь этот визит под вопросом. Об этом пишет Aktuality.

Словацкий премьер, выступая на радио, отметил, что на встрече со Шмыгалем он намерен сказать, что всячески будет блокировать вступление Украины в НАТО.

"Для меня этот курс очень важен", – подчеркнул Фицо, заявив, что Украина стала "подконтрольна США" после Революции достоинства в 2014 году.

"В 2014 году, после Майдана, Украина стала полностью подконтрольна США. Почему президент России отдал приказ применить военную силу в Украине? Представьте Мексику, которая находится рядом с вами, и что ее министерство обороны становится полностью под контролем России, так же, как и вся политическая сцена, включая президента и правительство", — заявил Фицо, повторив нарративы российских пропагандистов.

"Представьте, что Мексику включат в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Чтоб вы сделали? Этот аргумент — рациональный! Украина не суверенная и зависимая страна. Украина под полным контролем США", — заявил Фицо.

Также Фицо намекнул, что Украине придется отказаться от части своих территорий, передав их РФ.

"Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – сказал Фицо.

После заявлений Фицо председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко потребовал решительной реакции и отмены визита словацкого премьер-министра в Украину.

"Совершенно недопустимо делать вид, что ничего не происходит, когда лидер другого государства делает заявления, которые ставят под сомнение суверенитет государства. Это уже та "красная линия", которая требует решительной и недвусмысленной реакции, особенно когда лидер другого государства делает такие позорные заявления накануне визита в то государство, суверенитет которого он отрицает", – заявил Мережко.

Пост Александра Мережко Фото: Скриншот

По его словам, в таких случаях официальный визит отменяют, а МИД делает соответствующее заявление, "направленное на защиту суверенитета и чести своего государства".

Визит Фицо в Украину — что известно

Напомним, о визите Фицо в Украину и его встрече с Денисом Шмыгалем стало известно 20 января. Фицо собирался приехать в Киев с гуманитарной помощью и подтвердить, что военную помощь его страна оказывать не будет.

Ранее Фицо заявил, что он против членства Украины в НАТО. По его мнению, это может привести к Третьей мировой войне.

Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в четвертый раз 30 ноября 2023 года. Его решения вызывают недовольство в его родной стране. Тысячи словаков вышли на митинг в столице Словакии Братиславе и ряде других городов 20 января. Они протестовали против решения Фицо расформировать один из антикоррупционных органов страны.