Одобрение Конгрессом финпомощи для Украины утроит сумму от других доноров, — Госдеп

США могут помочь Украине увеличить экспорт зерна и стали до 8 миллионов тонн в месяц, что позволит добавить в государственную казну нашего государства до 5 миллиардов долларов в год и уменьшить зависимость от международной поддержки.

Если Конгресс США поддержит решение о предоставлении помощи Украине, это поможет привлечь почти втрое большую сумму от других доноров. Об этом Пенни Прицкер, спецпредставитель по вопросам экономического восстановления Украины в Госдепартаменте США, сообщила в колонке для издания The Hill.

Она отметила, что войска РФ способствуют глобальной продовольственной инфляции. Нападение России на Украину вызвало новые волны миграции. По ее словам, ситуация только ухудшится, если "Путин сотрет Украину как суверенное государство с карты мира".

Прицкер отметила, что экономическая поддержка помогает Украине воевать. По ее словам, экстренные службы эффективно работают, а спасатели оперативно тушат пожары после атак российских дронов и ракет. Необходима финансовая поддержка для 517 тысяч врачей и других работников здравоохранения, которые лечат раненых гражданских и военных.

Большая часть нагрузки ложится на плечи американских союзников и партнеров, которые в совокупности предоставляют Украине вдвое больше экономической помощи, чем США. ЕС намерен поддержать Украину в этом году еще на $54 млрд.

Она назвала экономическую поддержку Украины со стороны США мультипликатором силы в мире.

"Наш запрос в Конгресс на $11,8 млрд поможет привлечь почти втрое больше средств от других доноров", — пояснила спецпредставитель.

Помощь США в области безопасности усиливает боеготовность американских войск и создает хорошо оплачиваемые рабочие места дома. Это делает всех нас сильнее и безопаснее. Это гарантирует, что Америка остается оплотом демократии. Аргументы для военной поддержки не могут быть сильнее.

Она призвала "подумать о Черном море". По ее словам, если удастся объединить инвестиции в инфраструктуру, частный сектор и оборону, США сможет помочь Украине увеличить экспорт зерна и стали до 8 миллионов тонн в месяц. Это позволит добавить в государственную казну нашего государства привлечь до 5 миллиардов долларов в год, уменьшив зависимость страны от международной поддержки.

Напомним, 20 января спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что США не поставляли Украине оружие, которое та просила для войны против российских захватчиков. По его словам, Белый дом должен выполнить предыдущие обязательства, прежде чем просить новые миллиарды для помощи украинским войскам. Республиканцы ждут ответа от администрации президента.