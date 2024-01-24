Украина никогда не была страной-агрессором: указ Зеленского не об "освобождении" территорий РФ (видео)

Народный депутат Денис Маслов подчеркнул, что украинцы должны быть проактивными и доносить международному сообществу всю правду об Украине и украинцах вопреки идеологической чуши, выдумкам и мифам российских пропагандистов.

Указ президента Украины Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами землях Российской Федерации" должен быть основой для распространения действительных фактов об украинской истории и украинцах. Действие этого указа объяснил в эфире телеканала "Мы — Украина" народный депутат, председатель комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Денис Маслов.

При этом парламентарий подчеркнул, что речь никоим образом не идет об "освобождении" каких-то территорий в пределах международно признанных границ других стран.

Маслов подчеркнул, что российская пропаганда — это очень сильный инструмент РФ в этой гибридной войне и его нельзя недооценивать.

"Российская Федерация формирует в головах своих жителей свою правду и свою историю. И пытается на международной арене также создавать альтернативную историю и свою повестку дня", — отметил нардеп.

И добавил, что эта война — тотальная, она ведется на всех возможных уровнях, в том числе на идеологическом. Поэтому украинцы должны быть проактивными и доносить международному сообществу всю правду об Украине и украинцах вопреки идеологической чуши, выдумкам и мифам российских пропагандистов.

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"Мы должны доносить правду. Мы свою идеологию строим на конкретных фактах. И мы не заявляем, что мы хотим у кого-то какие-то международно признанные границы отобрать, но мы не будем игнорировать того, что огромная часть людей на исторических украинских территориях являются этническими украинцами. Но речи о захвате или аннексии мы не ведем", — подытожил Маслов, отметив, что Украина никогда не была страной-агрессором.

Поэтому, отметил парламентарий, в этом указе прописаны действия, которые нужно выполнять — находить реальные исторические факты, подтверждать их соответствующими документами, распространять по всем коммуникационным каналам. Особенно это касается Министерства иностранных дел, которому дано поручение использовать наработки ученых в своей работе — знакомить международных партнеров, широкую общественность с настоящей историей Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 22 января, в День соборности Украины, подписал указ о территориях Российской Федерации, где проживали и живут этнические украинцы. Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве президента.