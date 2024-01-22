Зеленский подписал указ о территориях РФ, где жили украинцы: что это означает, — историк (карта)

По мнению историка Романа Кабачия, президент Владимир Зеленский ко Дню соборности Украины просто решил намекнуть, что украинцы есть и в России.

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 января, в День соборности Украины, подписал указ о территориях Российской Федерации, где проживали и живут этнические украинцы. Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве президента.

О чем говорится в указе

В документе, о котором президент рассказал в обращении к украинцам по случаю Дня соборности, Зеленский поручил украинскому правительству разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях". При этом он четко указал, где расположены эти территории — "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ".

Фото: Google Maps

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории", — заявил Зеленский.

По его словам, подписание указа — "это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Кроме того, президент предлагает создать орган, который будет аккумулировать и изучать все факты и свидетельства о преступлениях, совершенных против украинцев, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях, что необходимо для восстановления и сохранения исторической памяти.

Также Зеленский акцентирует внимание на необходимости активнее бороться с "дезинформацией и пропагандой" со стороны РФ, а также проводить учебные и другие мероприятия, направленные на развенчание российских мифов об Украине.

Мнение историка

Старший научный сотрудник Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Роман Кабачий сказал в комментарии порталу "РБК-Украина", что он считает этот документ "своеобразным троллингом", поскольку в условиях войны важнее, на его взгляд, вернуть те территории, где люди чувствовали себя украинцами в границах 1991 года.

"Я достаточно скептически к нему (указу. — Ред.) отношусь, потому что как государство Украина 30 лет ничего не делала. Мало того, закрывала консульства на этнических землях, например, в белорусском Бресте. А что касается украинцев в России, там все время против них происходило надругательство, закрывались общества, библиотеки, изымались книги, и Украина фактически не имела влияния на этот процесс", — отметил он.

По мнению Кабачия, президент ко Дню соборности просто решил намекнуть, что украинцы есть и в России.

"Физически они, возможно, и есть на этих землях, но они одурманены пропагандой не меньше этнических русских… Поэтому серьезного эффекта на них вряд ли будет. Нам надо работать с теми украинцами, которые чувствуют связь с Украиной, а это западные диаспоры, чтобы наши люди не растворились. А в России какое-то украинское возрождение будет возможным, когда РФ распадется. Только так", — добавил Кабачий.

Реакция российской власти

Вместе с тем бывший президент России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев устроил истерику по поводу указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ. В своем телеграм-канале он заявил, что Украина якобы является территорией России, и в очередной раз набросился с обвинениями и оскорблениями в сторону украинской власти.

"Здесь и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…" — написал Медведев.

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