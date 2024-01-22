Зеленський підписав указ про території РФ, де жили українці: що це означає, — історик (карта)

На думку історика Романа Кабачія, президент Володимир Зеленський до Дня соборності України просто вирішив натякнути, що українці є і в Росії.

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Президент України Володимир Зеленський 22 січня, у День соборності України, підписав указ про території Російської Федерації, де проживали й живуть етнічні українці. Про це повідомляється на офіційному інтернет-представництві президента.

Про що йдеться в указі

У документі, про який президент розповів у зверненні до українців з нагоди Дня соборності, Зеленський доручив українському уряду розробити "план дій зі збереження національної ідентичності українців у РФ, зокрема на історично населених ними землях". При цьому він чітко вказав, де розташовані ці території — "в межах сучасних Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ".

Фото: Google Maps

"Ми повинні сьогодні робити кроки не тільки для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії для соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію", — заявив Зеленський.

За його словами, підписання указу — "це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

Крім того, президент пропонує створити орган, який акумулюватиме й вивчатиме всі факти та свідчення про злочини, скоєні проти українців, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації, що є необхідним для відновлення та збереження історичної пам'яті.

Також Зеленський акцентує увагу на необхідності активніше боротися з "дезінформацією і пропагандою" з боку РФ, а також проводити навчальні та інші заходи, спрямовані на розвінчання російських міфів про Україну.

Думка історика

Старший науковий співробітник Національного музею історії України у Другій світовій війні Роман Кабачій сказав у коментарі порталу "РБК-Україна", що він вважає цей документ "своєрідним тролінгом", оскільки в умовах війни важливіше, на його думку, повернути ті території, де люди почувалися українцями в кордонах 1991 року.

"Я досить скептично до нього (указу. — Ред.) ставлюся, тому що як держава Україна 30 років нічого не робила. Мало того, закривала консульства на етнічних землях, наприклад, у білоруському Бресті. А щодо українців у Росії, там весь час проти них відбувалася наруга, закривалися товариства, бібліотеки, вилучалися книжки, і Україна фактично не мала впливу на цей процес", — зазначив він.

На думку Кабачія, президент до Дня соборності просто вирішив натякнути, що українці є і в Росії.

"Фізично вони, можливо, і є на цих землях, але вони одурманені пропагандою не менше за етнічних росіян... Тому серйозного ефекту на них навряд чи буде. Нам треба працювати з тими українцями, які відчувають зв'язок з Україною, а це західні діаспори, щоб наші люди не розчинилися. А в Росії якесь українське відродження буде можливим, коли РФ розпадеться. Тільки так", — додав Кабачій.

Реакція російської влади

Водночас колишній президент Росії, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв влаштував істерику з приводу указу Зеленського про історично населені українцями території РФ. У своєму телеграм-каналі він заявив, що Україна нібито є територією Росії, і вкотре накинувся зі звинуваченнями та образами в бік української влади.

"Тут і коментувати нічого, оскільки українці — це росіяни, а Малоросія — це частина Росії. А головному "українцю" пора зав'язувати. Так він скоро Канаду приєднає..." — написав Медведєв.

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