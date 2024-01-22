До 20 років в'язниці: у Росії закликали покарати Путіна за слова про Україну (відео)

Голова Кремля заявив, що переговори з Україною — спроба спонукати РФ відмовитися від "завоювань". Ця фраза потрапляє під статтю Кримінального кодексу РФ про розв'язання війни.

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Учений із Підмосков'я закликав порушити кримінальну справу стосовно президента РФ Володимира Путіна за його висловлювання про "завоювання" в Україні. Про це повідомило Російське медіа ASTRA.

Зазначається, що 16 січня Путін зустрівся з главами муніципальних утворень суб'єктів РФ. Під час заходу він висловився про можливі переговори з Україною.

"Що стосується цього переговорного процесу — спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні півтора року. Це неможливо", — сказав тоді голова Кремля.

Учений із Підмосков'я, чиє ім'я не називають, написав заяву до Слідчого комітету і Міністерства внутрішніх справ за цю фразу. На його думку, вона потрапляє під ст. 353 КК РФ (розв'язування війни).

У заяві вченого йдеться, що Путін скоїв особливо тяжкий злочин.

"Слово "завоювання", згідно з "Тлумачним словником Єфремової", — Результат такої дії; те, що підкорене збройною силою, підпорядковане насильно; завойовані території. З огляду на диспозицію статті 353 КК РФ, за її частинами 1 і 2 доходжу до таких висновків: 1. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 2. Ведення агресивної війни карається позбавленням волі на строк від десяти до двадцяти років", — написав учений.

Він попросив порушити кримінальну справу за ч. 1, ч. 2 ст. 353 КК РФ щодо Володимира Путіна.

Проти Путіна попросили порушити кримінальну справу

Раніше повідомлялося, що перед виборами Путін пообіцяв гроші регіонам через падіння рівня життя і відсутність перемог. За поясненням представника ГУР, у Кремлі прагнуть заспокоїти населення, зберегти повну громадську підтримку війни проти України і не допустити дестабілізації всередині РФ, ознаки якої стає дедалі важче приховати.