До 20 лет тюрьмы: в России призвали наказать Путина за слова об Украине (видео)

Глава Кремля заявил, что переговоры с Украиной — попытка побудить РФ отказаться от "завоеваний". Эта фраза попадает под статью Уголовного кодекса РФ о развязывании войны.

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Ученый из Подмосковья призвал возбудить уголовное дело в отношении президента РФ Владимира Путина за его высказывание о "завоеваниях" в Украине. Об этом сообщило Российское медиа ASTRA.

Отмечается, что 16 января Путин встретился с главами муниципальных образований субъектов РФ. Во время мероприятия он высказался о возможных переговорах с Украиной.

"Что касается этого переговорного процесса – попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года. Это невозможно", — сказал тогда глава Кремля.

Ученый из Подмосковья, чье имя не называется, написал заявление в Следственный комитет и Министерство внутренних дел за эту фразу. По его мнению, она попадает под ст. 353 УК РФ (развязывание войны).

В заявлении ученого говорится, что Путин совершил особо тяжкое преступление.

"Слово "завоевание", согласно "Толковому словарю Ефремовой" — Результат такого действия; то, что покорено вооруженной силой, подчинено насильственно; завоеванные территории. Учитывая диспозицию Статьи 353 УК РФ, по ее частям 1 и 2 прихожу к следующим выводам: 1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 2. Ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет", — написал ученый.

Он попросил возбудить уголовное дело по ч.1, ч.2 ст. 353 УК РФ в отношении Владимира Путина.

Против Путина попросили возбудить уголовное дело

Ранее сообщалось, что перед выборами Путин пообещал деньги регионам из-за падения уровня жизни и отсутствия побед. По объяснению представителя ГУР, в Кремле стремятся успокоить население, сохранить полную общественную поддержку войны против Украины и не допустить дестабилизации внутри РФ, признаки которой становится все труднее скрыть.