"Театральна постановка": Зеленський розповів про останню розмову з Путіним (відео)

Президент України звертався до очільника Росії ще до повномаштабного вторгнення з приводу малолітнього хлопчика з окупованого Криму. Маму дитини "втопили в калюжі", а батька посадили до вʼязниці.

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Президент України Володимир Зеленський розповів про останню телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у якій глава РФ продемонстрував цинічне та жорстоке ставлення до людей. Про це очільник держави повідомив під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском зустрічі із студентами українських вищих навчальних закладів.

За словами Зеленського, під час останніх телефонних розмов з Путіним, окрім різних політичних речей і ситуації на полі бою, він порушив питання щодо одного випадку, який стався у тимчасово окупованому Криму, де неповнолітній хлопчик залишився без батьків.

"Це було до початку повномасштабної війни, але вже після того, як у нас відбулася зустріч у нормандському форматі. Я йому подзвонив і сказав, що у Криму залишилась одною дитина. Хлопчик маленький зовсім. Його матір втопили в калюжі. Так взяли і втопили. Просто я був шокований таким відношенням. Я йому сказав, що постійно така ситуація. А батька його забрали, заарештували", — розповів президент України.

Як зазначив глава держави, особистий дзвінок президенту Російської Федерації був здійснений через численні звернення людей з проханням, аби на волю випустили батька дитини.

За словами Зеленського, Путін відповів: "серйозно, така ситуація?" і згодом почав заперечувати: "не може бути такого відношення".

Далі, як наголошує український президент, Путін почав перепитувати про цю ситуацію у своїх підлеглих.

"І він сказав: зараз, секунду. І далі він почав говорити, й немов, він запитує підлеглих… Він каже: ти знаєш про того? Не знаєш. А ти знаєш…", — додає Зеленський.

Президент України запевняє, що подібні дії російського очільника країни були схожими на "театральну постановку".

"Це був приклад його абсолютного цинізму і жорстокості тощо. Тому, все що було потім: Буча, Мощун і Маріуполь — все це історія про цю калюжу. Це його, у цілому, відношення до людей", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною стала незаконна депортація українського населення на територію РФ, що завдає шкоди українським дітям.