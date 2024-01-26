Российские ДРГ на северной границе Украины: эксперт назвал их цели и задачи

По словам Михаила Жирохова, активность противника на границе — достаточно частое явление, однако в медиа информацию об этом дают с осторожностью, чтобы не навредить украинским пограничникам.

На северной границе Украины с РФ все чаще фиксируется активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, но официальной информации об этом мало. Защитники объясняют это тем, чтобы россияне не могли отслеживать эффективность действий своих ДРГ. Об этом в комментарии Фокусу говорит военный эксперт Михаил Жирохов.

Таким образом россияне пытаются вести разведку, уничтожать позиции и похищать украинских военных. И таких случаев десятки, хотя информации о большинстве из таких случаев крайне мало.

"Пограничники — достаточно закрытая структура, любую информацию в медиа дает достаточно ограниченно. Можно увидеть, что что-то произошло, так это в случае гибели и захоронения тех пограничников, которые считаются местными, — отмечает он. — Но случаи, когда ДРГ заходили, подходили на позиции, убивали и забирали в плен есть. И, к сожалению, не единичные. Местные рассказывают, российские ДРГ чуть ли не по Семеновке ходят".

Также некоторые потери эксперт объясняет тем, что не все знают особенности местности. Происходит регулярная ротация военных. Россияне это понимают и действуют — сразу фиксируются подрывы на фугасах, обстрелы, активизируется работа ДРГ. Расстрелы машины фиксируются едва ли не каждую неделю. С потерями или без них. Любая машина, на расстоянии от границы до 30 км может попасть в засаду.

Ранее командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что украинские силы обороны фиксируют попытки ДРГ РФ попасть на территорию Украины.

13 декабря пограничники Госпогранслужбы вместе с Силами обороны вступили в бой с вражеской ДРГ на Сумщине. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение.

Больше читайте в материале Фокуса "Угроза с Севера. Почему в украинском приграничье участились российские ДРГ".