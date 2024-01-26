"Это откровенно достало": что происходит в Раде и почему нардепы хотят сложить мандаты

По словам одного из членов партии "Слуга народа", сейчас в Раде никого из депутатов "не хотят слышать, правки не учитываются", а за некоторые законопроекты "откровенно заставляют голосовать".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 26 января заявил, что 17 народных депутатов от партии написали заявление на сложение мандата. При этом желающие "уйти" есть и в других фракциях. Журналисты ТСН.ua пообщались с несколькими представителями "Слуги народа" и их коллегами, чтобы понять, что происходит в стенах парламента.

Как отметили в издании, все собеседники пожелали остаться в анонимности, чтобы "не ухудшать и не без того сложные отношения" в стенах Верховной Рады.

"Парламентское обострение" началось еще до начала полномасштабной войны

По словам источников, серьезное "парламентское обострение" у монобольшинства случилось еще осенью 2023 года. Однако один из собеседников издания уточняет, что "глобально" в парламенте "начались проблемы" еще до полномасштабного вторжения Российской Федерации.

"Если вспомните события января-февраля 2022 года, то уже тогда монобольшинство было только на бумаге. После вторжения, правда, ситуация изменилась и в "Слуге Народа", и в других, даже оппозиционных фракциях, пришли к консенсусу, что все адекватные законопроекты будем голосовать без лишней политики", — уверяет источник.

Так, по словам собеседника, нардеп проработали примерно год, однако дальше ситуация "постепенно обострялась".

"Враг отошел от Киева на несколько сотен километров, политика вернулась, как и, мягко говоря, неоднозначные законопроекты. А вот весной 2023 года у нас произошел настоящий парламентский взрыв — пар, который накапливался месяцами, начал выходить. И сейчас мы сталкиваемся с последствиями", — объясняет журналистам один из нардепов.

Каковы причины "деморализации" украинских нардепов

Как уверяют в издании, основных причин, которые "деморализуют" значительное количество членов "Слуги народа" существует несколько.

"Я хорошо отношусь к Арахамии, но объективно — он мало общается с депутатами. Во фракции сейчас "разброд и шатания", каждый занимается тем, чем хочет. Информации о заседаниях, законопроектах почти нет, какая-то конкретика поступает буквально перед заседаниями. И то, говорят обычно только — нажимай зеленую за то и за то", — отмечает источник.

Кроме того, определенный собеседник издания заявил, что многим нардепам не понравилась фраза президента Украины Владимира Зеленского, что у него в команде сейчас только 5-6 менеджеров.

"Все понимают, такая риторика не дает им перспектив и никакого политического будущего у нынешнего скада ВРУ нет", — рассказывает один из народных депутатов.

Журналисты добавляют, что среди дополнительных демотиваторов для части "Слуг народа" также "полная потеря Парламентом независимости, всесторонний контроль над зарубежными командировками, низкий уровень поддержки, а порой и откровенный хейт со стороны украинского народа".

Кроме этого, в издании отмечают, что сейчас члены партии "Слуга народа" самостоятельно может дать около 170-180 голосов, при необходимых 226. Значительную долю при голосованиях дают две депутатские группы из членов экс-ОПЗЖ, а также фракция "Голос".

Сообщается, что "не особо заинтересованы в результативных голосованиях монобольшинства" и группы "Довіра" и "За Майбутнє", которые якобы находятся на грани распада из-за внутренних разногласий, а их представители "чувствуют отсутствие каких-либо перспектив в сотрудничестве с партией власти".

Мандат сложить хотят около 25 депутатов

Еще один нардеп от "Слуги народа" выразил неуверенность, что речь идет о 17 людях, которые написали или планируют написать заявление на сложение мандата. По его словам, речь идет о 24-25 человек. Он отметил, что в других фракциях и группах суммарно такое же количество.

"Никого из депутатов не хотят слышать, правки не учитываются, а за некоторые законопроекты голосовать прям откровенно заставляют. Всех считают ни за что и это откровенно достало людей", — рассказывает журналистам ситуацию во фракции один из "Слуг народа".

Демотивацию углубил законопроект о мобилизации

Как добавляют в издании, проблема демотивации нардепов углубляется и в частности из-за законопроекта о мобилизации и демобилизации. Журналисты отмечают, что его рассмотрение даже на уровне профильного комитета закончилось скандалом, а в Правительстве и Парламенте "нет единого понимания, что они будут голосовать 6 февраля. И будут ли вообще".

Арахамия заявил о 17 нардепах от "Слуги народа", которые хотят сложить мандаты

Напомним, 26 января глава фракции Давид Арахамия заявил, что еще 17 народных депутатов от партии "Слуга народа" написали заявление на сложение мандата.

По его словам, сейчас в украинском парламенте абсолютно нет единства, которое фиксировалось еще полтора года назад. Он считает, что сейчас ситуация намного хуже, чем была еще до полномасштабной войны.

В связи с этим, стране может грозить парламентский кризис из-за депутатов, которые отказываются выполнять свои полномочия.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что в Верховной Раде заблокировали заявления об отставке 37 нардепов, что является абсолютным рекордом. По словам журналистки Марины Данилюк-Ярмолаевой, большинство желающих сложить мандат уже давно не ходят на заседания парламента.

Незадолго до этого депутатские мандаты сложили: Максим Ефимов — мажоритарщик от Краматорска; Дмитрий Шпенов — народный депутат от округа города Апостолово в Днепропетровской области; Виталий Данилов — депутат от партии "Батькивщина".