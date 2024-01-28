В Германии формируется партия Эрдогана. Она будет бороться за места в Европарламенте, — Bild

По словам экспертов, имея потенциальную базу избирателей в Германии численностью 5 миллионов человек, партия DAVA может набрать около 10% даже на федеральных выборах.

Летом 2024 года в голосовании за места в Европарламенте может участвовать новая партия под названием DAVA ("Демократический альянс за разнообразие и пробуждение"). Об этом пишет немецкий Bild.

DAVA, как отмечает издание, называют очередным "ответвлением" Партии справедливости и развития Реджепа Эрдогана.

Bild подчеркивает, что сегодня в Германии проживает как минимум 2,5 миллиона мусульман с немецким паспортом и правом голоса. "После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024 года к ним добавится еще столько же — тогда общее количество мусульман с правом голоса составит уже пять миллионов человек", — сообщает издание.

Эксперты отмечают, что Эрдоган чрезвычайно популярен среди турок, проживающих в Германии. Об этом говорят итоги голосования 500 тысяч граждан на президентских выборах в мае прошлого года — Эрдоган получил в Германии 67% голосов.

В распоряжении BILD am Sonntag оказалась учредительная декларация партии DAVA с именами ее ключевых лидеров. Это:

врач Мустафа Йолдас из Гамбурга, который стоит на учете МВД Германии за поддержку ХАМАС. Он возглавлял Международную организацию гуманитарной помощи, которую запретили в 2010 году;

врач Али Ихсан Юнлю родом из Нижней Саксонии, который является должностным лицом турецкой организации DITIB. Находится под руководством и контролем Государственного президиума по делам религии, который подчиняется непосредственно Эрдогану;

юрист из Золингена Фатих Зингал, который оспаривает геноцид армян и выступает против Гюлена (один из политических оппонентов и критиков Эрдогана — Ред.);

Тейфик Озджан — новоназначенный лидер партии, который представляется правозащитником. Также ранее он был членом СДПГ, а теперь твердо поддерживает Эрдогана. Он сообщил, что избирательная кампания партии будет финансироваться "исключительно за счет членских взносов и спонсоров из Германии".

Появление новой протурецкой партии у части политиков вызывает опасения.

"Они попробуют изобразить мусульман жертвами общества расистского большинства и действовать как представители их интересов. Я считаю, что наши органы безопасности должны внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством — и вмешаться, если оно окажет прямое влияние", — сказал в разговоре с Bild депутат Бундестага от ХДС, эксперт по внутриполитическим вопросам Кристоф де Фриз.

Что декларирует партия DAVA

Немецкая "партия Эрдогана" пытается привлечь избирателей простыми и понятными лозунгами. Так, в первую очередь они требуют, чтобы "людям с иностранными корнями были предоставлены права в полном объеме". Члены партии утверждают, что такие люди часто сталкивались "при поиске квартиры, при приеме на работу, а также во многих повседневных ситуациях, таких как общение с властями, с тем, что их не принимали как полноправных членов европейского общества".

Партия DAVA намерена улучшить социальное обеспечение детей и пожилых людей с помощью льгот и призывает к "прагматичной и свободной от идеологии политике в отношении беженцев". Как пишут эксперты издания, простыми словами это означает — открытие границ.

Список кандидатов на европейские выборы должен быть представлен федеральному ответственному за сбор информации до 18 марта. В этом случае нет 5% барьера, но, имея потенциальную базу избирателей в 5 миллионов человек, DAVA могла бы набрать около 10% даже на федеральных выборах.

Фокус писал, что во время пребывания в Венгрии лидер Турции намекнул, что Анкара является кандидатом на вступление в ЕС еще с 2005 года и больше заслуживает этого шанса, чем Киев.