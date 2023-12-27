Видит "нацистские стадионы": Эрдоган сравнил премьера Израиля с Гитлером (видео)

Президент Турции ни слова не сказал о нападении ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли тысячи людей. Зато придумал 100 журналистов, которые якобы погибли из-за попытки "рассказать правду".

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В секторе Газа Израиль совершает "зверства" против населения региона. На "зверства" спокойно смотрят в международных институтах и даже выделяют на это значительные средства. Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху действует так же, как действовал глава нацистов Адольф Гитлер. Сравнение Нетаньяху с Гитлером озвучил президент Турции Реджеп Тайир Эрдоган во время публичного выступления, опубликованного порталом Anadolu.

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Эрдоган выступил перед турецкими учеными во время вручения премии "TÜBİTAK & TÜBA", сообщили журналисты. Во время выступления, которое длилось около часа, он затронул политические вопросы, в частности, раскритиковал действия Израиля в секторе Газа.

По мнению турецкого главы события в Газе стали "лакмусовой бумажкой", которая дала возможность выявить всех сторонников Израиля на Западе — в ООН, ЕС, среди журналистов. По его словам, в палестинском анклаве "были расстреляны все ценности человечества". После этого он вспомнил "нацистские стадионы" и риторически спросил, что сказал бы на это лидер немецких нацистов Адольф Гитлер.

Президент Турции заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху почти ничем не отличается от Гитлера. Разница заключается лишь в масштабах — Нетаньяху, уверен Эрдоган, получил больше денег, чем бывший лидер Германии.

"Чем вы отличаетесь от Гитлера? Действия Нетаньяху меньше действий Гитлера? Нет. На данный момент Гитлер не был таким богатым, как этот", — сказал он.

В завершение темы турецкий политик сообщил, что якобы были убиты 100 журналистов, которые хотели рассказать "правду", потому что "пытались объявить миру о варварстве в Газе".

Через несколько часов на выступление Эрдогана отреагировал Биньямин Нетаньяху — его комментарий опубликован в соцсети X (ранее — Twitter). Политик напомнил о геноциде, который совершает Эрдоган против курдов, и о журналистах, которые сидят в турецких тюрьмах. Пока Армия обороны Израиля борется с террористами ХАМАС, турецкий президент принимает у себя лидеров террористов, отметил глава правительства Израиля.

Война в Израиле — детали

Отметим, боевые действия в секторе Газа начались после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль, убили более 2 тысяч и похитили около 200 мирных израильтян. Командование ЦАХАЛ объявило военную операцию, целью которой стало полное обезвреживание сообщества преступников, действовавших в палестинском анклаве. К концу ноября израильские военные взяли под контроль север сектора и объявили о временном прекращении огня, во время которого было освобождено определенное количество заложников.

Напоминаем, в декабре в ЦАХАЛ показали сеть туннелей, созданных террористами ХАМАС под кварталами сектора Газа. После этого военные начали спецоперацию по уничтожению подземных сооружений: их сначала отсканировали, чтобы отыскать главарей и штабы.