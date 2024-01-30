Цена инсайда. Кто и зачем "отправил" в отставку Залужного

Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного уже второй раз отправили в отставку "инсайдеры" и "политические источники". В социальных сетях уже начали обсуждать его возможных преемников. Фокус разбирался, кому выгодны слухи об отставке военного командования и насколько она возможна.

Поздно вечером 29 января ряд Телеграм-каналов и украинских политиков "отправили" в отставку главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного. Сообщения об этом со ссылкой на собственные источники были опубликованы почти одно за другим. Примечательно, что эту тему мгновенно подхватили российские СМИ и интернет-паблики врага.

Кто и зачем "увольнял" Залужного

В ноябре 2023 года народный депутат Владимир Арьев (Европейская солидарность) уже сообщал, что передано представление на увольнение Залужного. Тогда министр обороны Рустем Умеров назвал это попыткой раскола общества со стороны "нечистоплотных политиков".

"Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты. Информационная война является составляющей российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками", — писал Умеров у себя на Facebook.

Интересно, что тогда скандальный инсайд не имел информационного влияния, а на него почти не обратили внимание в СМИ. На этот раз старт теме дал народный депутат предыдущего созыва Борислав Береза и действующий парламентарий Алексей Гончаренко (Европейская солидарность).

Информационную волну удалось остановить оперативно: сначала пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заверил, что это не правда, а потом на официальной странице Минобороны в Facebook появилось сообщение. Правда, все произошло не без замечаний — коммуникационный отдел Минобороны написал двусмысленно: "Нет, это не правда".

На утро 30 января Валерий Залужный опубликовал в своем Facebook совместное фото вместе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой. Вероятно, таким образом главком хотел снять все вопросы относительно своего так называемого "увольнения".

Залужный стоял в одном строю с Зеленским, правда далеко в стороне Фото: Офис президента

29 января президент Владимир Зеленский участвовал в мероприятиях по случаю чествования памяти Героев Крут, павших в борьбе за независимость во время Украинской революции 1917-1921 годов. Из официальных фото известно, что вместе с ним был Валерий Залужный, а также ряд других госслужащих: министр обороны Рустем Умеров, глава Службы безопасности Василий Малюк, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, министр внутренних дел Игорь Клименко, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Можно предположить, что именно тогда мог состояться разговор Зеленского и Залужного о вероятности его отставки. Издание "Зеркало недели" писало, что президент предлагал Залужному самостоятельно уйти в отставку.

Напомним, вопрос назначения и увольнения главнокомандующего ВСУ относится к полномочиям президента — верховного главнокомандующего. Соответствующий приказ издает президент по представлению от министра обороны.

Какой рейтинг у Залужного

Фокус уже рассказывал, что Валерий Залужный имеет самый высокий уровень поддержки и узнаваемости в обществе. Генерал имеет высокие шансы, если решит податься в политику. Вместе с тем, уровень доверия к ВСУ и военному командованию находится на высоком уровне, несмотря на неудачи летнего контрнаступления 2023 года и грядущую мобилизацию 500 тыс. военнообязанных. По данным Киевского международного института социологии, Залужному доверяют 92% респондентов, Буданову — 60%, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому — 33%. Опрос проводился в начале декабря 2023 года.

На фоне такого уровня рейтинга любое решение об увольнении или нет Залужного предоставит ему свои политические дивиденды. Главнокомандующий остается в восприятии украинцев "генералом победы", хотя и 2023 год не стал годом этой победы.

Кому может быть выгодна кампания против Залужного

По мнению политолога Олега Лесного, вброс информации через Телеграмм-каналы и почти синхронная поддержка волны на российских пабликах может указывать на искусственный характер кампании.

"Таким образом проводится своеобразный замер температуры восприятия обществом будущего освобождения. Во-вторых, возможны межпартийные и межполитические действия, учитывая то, откуда эта информация начала появляться и распространяться. Все эти информационные упреки и слухи мониторят и инспирируют потом враги и вбрасывают дальше для раскачивания ситуации. Сегодня украинское общество нестабильно, чтобы запустить какой-то эмоциональный маятник, не нужно сложных операций", — говорит он Фокусу.

По слова эксперта, в случае со слухами об увольнении Залужного, классическое "кому выгодно?" не всегда даст ответ на вопрос.

В обществе уже некоторое время обсуждают сложные отношения между Зеленским и Залужным Фото: TrueUA

Информационная составляющая является важной и большой частью большой войны. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину систематически случаются "вбросы" о тяжелом ранении или убийстве высшего военного командования. Так было, например, с Кириллом Будановым, командующим сил ТРО Игорем Танцюрой, тем же Залужным. К слову, украинская сторона также не пренебрегает такими приемами: в январе появилось сообщение о тяжелом ранении начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. Подобные слухи направлены на то, чтобы подорвать моральное состояние армии и показать ее скорое поражение.

В ситуации с Залужным выгодополучателей от его отставки более чем достаточно что внутри страны, что в РФ.

Когда могут уволить Залужного

Политический аналитик Александр Кочетков призывает не искать, кому выгодна кампания по увольнению главнокомандующего. По его словам, военно-политическое руководство Украины сейчас находится в том критическом состоянии, когда "выпустить пар" пойдет лишь на пользу всем.

"Информация подобная этой не может так молниеносно распространяться, если нет оснований для этого. Все знают и говорят о сложных отношениях между Зеленским и Залужным, до сих пор не было ни одного четкого сигнала. Отставка Залужного будет, но точно не сейчас. После того как все пошло не так, остановить ситуацию уже не получится одной лишь коммуникацией. Все понимают, но публично не говорят об ответственности за неудачное контрнаступление, непонятную ситуацию с Ил-76, на борту которого были или не были украинские военнослужащие. Одной коммуникацией этого уже не уладить, нужны решения. Опять же, вопрос мобилизации никуда не делся, она точно будет, похоже что масштабной и принудительной. Кто возьмет на себя ответственность за нее? Все натыкается на государственные институты, которые должны думать, как вернуть очереди в ТЦК, а не собрать необходимое количество", — отмечает в разговоре с Фокусом Кочетков.

Командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Сырского считают главным кандидатом на место главнокомандующего Фото: Укринформ

Он отмечает, что в вопросе отставки Залужного более важен контекст такого увольнения и тот, кто будет новым главнокомандующим.

Сейчас в соцсетях обсуждают кандидатуры Буданова и Сырского, как вероятных новых главнокомандующих.

Фокус уже рассказывал, что назначение Главнокомандующим ВСУ, фактически, ставит крест на дальнейшей военной карьере, ведь это высшая должность в украинской армии. После нее — только путь на пенсию или в политику. Назначив в июле 2021 года Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ, политическое руководство оказало ему некую медвежью услугу. В 2023 году генералу Залужному исполнилось 50 лет, он уже достиг высшей военной должности, то есть сделал свою карьеру. Перевод его на другое место будет казаться понижением, а до заслуженного отдыха на пенсии ему тоже еще долго. Именно поэтому вероятная отставка Залужного в глазах политиков выглядит как начало собственной политической карьеры.

К слову, Буданову в этом году исполнилось 38 лет, а Сырскому — 59 лет.

Почему государство проигрывает в коммуникацию

В ситуации с "инсайдерским увольнением" Залужного больше всего беспокоит то, что население более способно доверять альтернативным источникам информации, а не официальной коммуникации. Это происходит в начале третьего года полномасштабной войны, когда понятия информационной гигиены и критического мышления уже должны были бы быть сформированы.

"Государственная коммуникация, мягко говоря, не очень качественная, когда люди начинают искать и доверять информации из Телеграмм-каналов. Тот же Телеграмм, учитывая историю и место его создания, является опасностью для государства", — подчеркнул Олег Лесной.

По его словам, из положительного из "кейса Залужного" можно отметить, что население продолжает верить главнокомандующему и доверять армии. Кроме того, это должно побудить к более критическому отношению и информации и разного рода "инсайдов и источников".