После скандала со взяткой: мэра Сум отстранили от должности (фото)

По словам депутата Ирины Дяденко отстранение Александра Лысенко не связано с делом, которое расследуется НАБУ, САП и СБУ.

В среду, 31 января, мэр Сум Александр Лысенко был отстранен от должности. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в своем Telegram-канале.

Дрозденко написал, что на XLIX сессии депутаты Сумского городского совета утвердили новый состав исполнительного комитета, а также проголосовали за отстранение от должности Лысенко.

В Сумском горсовете состоялась XLIX сессиия Фото: Telegram

"Выразили недоверие и тайным голосованием отстранили Александра Лысенко от должности городского головы. Спасибо всем за сплоченность и единство. Сегодня наша цель одна — обеспечивать безопасность и жизнедеятельность в сумской общине", — заявил чиновник.

Депутаты Сумского горсовета провели тайное голосование Фото: Telegram

По информации "Суспільного", инициатором голосования стала депутат от партии "Сила и честь" Ирина Дяденко. По ее словам, отставка Лысенко не касается вопроса, который сейчас расследуется НАБУ, САП и СБУ.

"Это решение о том, что мэр города Сумы в прифронтовом городе Сумы оставил Сумы без дубляжа руководства", — сказала Дяденко.

В свою очередь глава фракции "Европейская Солидарность" в горсовете Вадим Акперов заявил, что Сумской городской совет сегодня выразил "закономерное отношение к этой ситуации". По его словам, в "любом нормальном европейском обществе" фигуранты скандалов, как правильно, добровольно уходят в отставку, вне зависимости от того, доказана ли их вина.

Депутаты единогласно проголосовали за отставку Лысенко Фото: Суспільне

Глава счетной комиссии Инна Босенко сообщила, что все 28 депутатов единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского главы.

Сам Лысенко пока не комментировал свою отставку.

Отставка мэра Сум: что этому предшествовало

Напомним, 2 октября САП сообщила, что сотрудники СБУ задержали мэра города Сумы от партии "Батькивщина" Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры Сумской области за получение взятки. В ведомстве САП отметили, что чиновников поймали "на горячем" сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1 430 000 гривен.

По данным СМИ, подозреваемые требовали у предпринимателей деньги, угрожая мешать их бизнесу. Речь идет о предприятии по работе с бытовыми отходами.

По данным ВАКС, Лысенко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Их действия квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК, максимальная санкция данной статьи предусматривает тюремный срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения для городского главы в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью выйти под залог в 3 миллиона гривен.

Позже в пресс-службе ВАКС сообщили Фокусу, что Лысенко выпустили из следственного изолятора после того, как он внес залог.