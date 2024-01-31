После скандала со взяткой: мэра Сум отстранили от должности (фото)
По словам депутата Ирины Дяденко отстранение Александра Лысенко не связано с делом, которое расследуется НАБУ, САП и СБУ.
В среду, 31 января, мэр Сум Александр Лысенко был отстранен от должности. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в своем Telegram-канале.
Дрозденко написал, что на XLIX сессии депутаты Сумского городского совета утвердили новый состав исполнительного комитета, а также проголосовали за отстранение от должности Лысенко.
"Выразили недоверие и тайным голосованием отстранили Александра Лысенко от должности городского головы. Спасибо всем за сплоченность и единство. Сегодня наша цель одна — обеспечивать безопасность и жизнедеятельность в сумской общине", — заявил чиновник.
По информации "Суспільного", инициатором голосования стала депутат от партии "Сила и честь" Ирина Дяденко. По ее словам, отставка Лысенко не касается вопроса, который сейчас расследуется НАБУ, САП и СБУ.
"Это решение о том, что мэр города Сумы в прифронтовом городе Сумы оставил Сумы без дубляжа руководства", — сказала Дяденко.
В свою очередь глава фракции "Европейская Солидарность" в горсовете Вадим Акперов заявил, что Сумской городской совет сегодня выразил "закономерное отношение к этой ситуации". По его словам, в "любом нормальном европейском обществе" фигуранты скандалов, как правильно, добровольно уходят в отставку, вне зависимости от того, доказана ли их вина.
Глава счетной комиссии Инна Босенко сообщила, что все 28 депутатов единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского главы.
Сам Лысенко пока не комментировал свою отставку.
Отставка мэра Сум: что этому предшествовало
Напомним, 2 октября САП сообщила, что сотрудники СБУ задержали мэра города Сумы от партии "Батькивщина" Александра Лысенко и директора Департамента инфраструктуры Сумской области за получение взятки. В ведомстве САП отметили, что чиновников поймали "на горячем" сразу после получения третьей части оговоренных средств — 1 430 000 гривен.
По данным СМИ, подозреваемые требовали у предпринимателей деньги, угрожая мешать их бизнесу. Речь идет о предприятии по работе с бытовыми отходами.
По данным ВАКС, Лысенко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Их действия квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК, максимальная санкция данной статьи предусматривает тюремный срок до восьми лет с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения для городского главы в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью выйти под залог в 3 миллиона гривен.
Позже в пресс-службе ВАКС сообщили Фокусу, что Лысенко выпустили из следственного изолятора после того, как он внес залог.