Один сенатор против: рассмотрение законопроекта о помощи Украине могут отложить, — СМИ

По словам журналистов, сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что Штаты в первую очередь должны охранять свои границы.

Сенатор Рэнд Пол пообещал отложить голосование за законопроект на сумму 95,3 млрд долларов, который должен профинансировать помощь Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает The Hill.

По словам журналистов, Пол назвал законопроект "гнилым".

"Я буду возражать против любого ускорения принятия этого гнилого законопроекта об иностранных расходах. Это ужасная идея выдвигать и принимать законопроект, пытающийся защитить границы других стран раньше, чем мы защитим свои. Мы должны решать наши проблемы здесь, дома" — написал Пол на своей странице в X (ранее Twitter).

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер сообщил коллегам, что сенаторы будут оставаться на сессии до тех пор, пока законопроект не будет принят.

Шумер предложил республиканцам возможность проголосовать за поправки, если они согласятся ускорить дело.

"Я надеюсь, что наши коллеги-республиканцы смогут работать с нами, чтобы достичь согласия по поправкам, чтобы мы могли двигать этот процесс", — сказал он.

Если Пол будет затягивать дискуссию как можно дольше, голосование по поводу окончательного принятия может пройти во вторник 13 февраля.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с сенаторами США помощь Украине. Немецкий политик не скрывал положительных эмоций от встречи с членами Сената США, которые представляют Демократическую и Республиканскую партии. По словам Шольца, союзники должны помочь Украине, чтобы она защитила себя от российской агрессии.