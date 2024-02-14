Помощь Украине от США: Джонсон заявил, что не поставит законопроект на голосование, — NYT

По словам журналистов, президент США Джо Байден также призвал спикера Палаты представителей вынести законопроект на рассмотрение "немедленно".

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ был принят Сенатом. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, Джонсон раскритиковал законопроект за исключение положений о безопасности американской границы.

Издание пишет, что за несколько часов до того, как Сенат одобрил проект закона, Джонсон предположил, что он не позволит голосовать за этот пакет.

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссий четко заявили, что любое законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей границе", – сказал Джонсон.

В материале говорится, что сенаторы надеются, что Палата представителей все-таки примет проект закона о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Отмечается, что президент США Джо Байден также призвал Джонсона вынести законопроект на рассмотрение в Палате представителей "немедленно".

"Я призываю спикера позволить полному составу Палаты представителей высказаться, и не позволить меньшинству наиболее экстремальных голосов в Палате заблокировать этот законопроект даже от голосования", – заявил Байден.

По словам журналистов, сложившаяся ситуация говорит о том, что законопроект может пройти через Палату представителей только для двухпартийной коалиции, подобной той, что есть в Сенате.

Ранее сообщалось, что Сенат США поддержал выделение пакета из $60 млрд Украине. Сенаторы из Демократической и, частично, Республиканской партий объединились, чтобы поддержать выделение финансов на поддержку Киева.

Напомним, что посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что страна не получит приглашение в Альянс в этом году. По ее словам, НАТО "сможет сигнализировать о сближении с Украиной" и посоветовала следить за дальнейшим развитием событий.