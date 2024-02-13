Деньги для Украины прошли через Сенат — что дальше: три варианта развития ситуации

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Проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд баксов принят в Сенате.

Давайте еще раз, что будет дальше.

Дальше проект должна поддержать Палата представителей. Но в Палате большое влияние имеют трамписты, поэтому будет непросто. Спикер Джонсон уже буркнул в адрес этого проекта.

Судя по всему, голоса за принятие проекта в Палате есть, так что главная интрига — будет ли он вынесен на голосование. У спикера, к сожалению, большие полномочия, и он решает, что выносить, а что нет, но есть нюанс.

Варианты такие:

Спикер тупо не выносит проект на голосование, и дальше ничего не происходит. Тут или финиш, или новые переговоры о другом проекте. Спикер тупо не выносит проект на голосование, а демократы и проукраинские республиканцы собирают 218 подписей под петицией о рассмотрении проекта. Такие петиции — редкость, бывают примерно раз в 10 лет. К тому же процедура там муторная, но если другого пути не будет, что же, посмотрим и это кино. Палата вносит изменения в проект. Например, выбрасывает финансовую помощь Украине, оставляя военную и гуманитарную, или заменяет грантовую (безвозмездную) форму помощи на кредит, ну или еще что-то придумывает.

Чтобы проект был окончательно принят и поступил на подпись Байдену, нужно, чтобы обе палаты голоснули за идентичный текст. Поэтому измененный вариант должен будет рассмотреть Сенат. Может, конечно, и не рассматривать, если изменения будут совсем уж упоротыми. Тогда тоже финиш или переговоры о новом проекте.

Итого. Первый сезон сериала закончен, начинается второй. Думаю, что его основное действие будет в марте.

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