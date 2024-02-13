Гроші для України пройшли через Сенат — що далі: три варіанти розвитку ситуації

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Проєкт про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 млрд баксів ухвалено в Сенаті.

Давайте ще раз, що буде далі.

Далі проєкт має підтримати Палата представників. Але в Палаті великий вплив мають трампісти, тому буде непросто. Спікер Джонсон уже буркнув на адресу цього проєкту.

Судячи з усього, голоси за ухвалення проєкту в Палаті є, тож головна інтрига — чи буде його винесено на голосування. У спікера, на жаль, великі повноваження, і він вирішує, що виносити, а що ні, але є нюанс.

Варіанти такі:

Спікер тупо не виносить проєкт на голосування, і далі нічого не відбувається. Тут або фініш, або нові переговори про інший проєкт. Спікер тупо не виносить проєкт на голосування, а демократи й проукраїнські республіканці збирають 218 підписів під петицією про розгляд проєкту. Такі петиції — рідкість, бувають приблизно раз на 10 років. До того ж процедура там муторна, але якщо іншого шляху не буде, що ж, подивимося й це кіно. Палата вносить зміни до проєкту. Наприклад, викидає фінансову допомогу Україні, залишаючи військову та гуманітарну, або замінює грантову (безоплатну) форму допомоги на кредит, ну або ще щось придумує.

Щоб проєкт був остаточно ухвалений і надійшов на підпис Байдену, потрібно, щоб обидві палати проголосували за ідентичний текст. Тому змінений варіант повинен буде розглянути Сенат. Може, звісно, і не розглядати, якщо зміни будуть зовсім уже упоротими. Тоді теж фініш або переговори про новий проєкт.

У пiдсумку. Перший сезон серіалу закінчено, починається другий. Думаю, що його основна дія буде в березні.

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