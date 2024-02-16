Палата представителей США ушла на каникулы, не рассмотрев законопроект о помощи Украине

Палата представителей вернется в Конгресс только 28 февраля. В Белом доме заявили, что такое решение подрывает национальную безопасность.

Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы до конца февраля. Спикер республиканец Майк Джонсон не вынес законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование. Об этом пишет издание The Hill.

По словам журналистов, представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Джонсон наносит вред национальной безопасности США.

"Каждый день, когда спикер Джонсон ухудшает нашу национальную безопасность, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает чистое голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе среди американского народа падает", — сообщил Бейтс в записке, которую получили журналисты.

По его словам, "бегство" на каникулы лишь усугубит проблемы.

Издание пишет, что Палата представителей вернется в Конгресс только 28 февраля.

Палата представителей ушла на каникулы: Байден отреагировал

Президент США Джо Байден также не оставил без внимания уход Палаты представителей на каникулы. У себя в X (ранее Twitter) он написал, что не забудет этого.

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", — написал он.

Джо Байден отреагировал на каникулы Палаты представителей Фото: Скриншот

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон прямо заявил, что не поставит законопроект о помощи Украине на голосование. Спикер раскритиковал законопроект за исключение положений о безопасности американской границы.

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссий четко заявили, что любое законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей границе", – сказал Джонсон.

Также напомним, что в Белом доме спикеру Джонсону посвятили стихотворную валентинку. В ироничной манере его обвинили в разрушении соглашения о границе.