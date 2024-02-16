"Одна из самых насущных задач": Венгрия присоеденится к НАТО, чтобы помочь Украине

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий заявил, что в коалиции под руководством Литвы состоит 20 стран Альянса.

Венгрия присоединилась к коалиции стран НАТО по разминированию Украины. Соответствующее соглашение было подписано в Брюсселе. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий у себя в Facebook.

По словам министра, разминирование — это одна из самых насущных задач в Украине, которая влияет на повседневную жизнь населения. Поэтому Венгрия подписала Заявление о намерениях с еще 20 странами-участницами НАТО по созданию Коалиции.

"Венгерская Национальная Оборона вносит вклад в деятельность коалиции под руководством Литвы по разминированию", — написал Криштоф Салай-Бобровницкий.

Ранее Украина получила от ЕС систему разминирования MV-10. Система разминирования MV-10 обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие неразорвавшиеся боеприпасы. Вооружение подходит для обработки больших территорий.

Также блогер Сергей Стерненко сообщал, что ВС РФ научились дистанционно разминировать территорию Украины FPV-дронами. После того, как оккупанты обнаружили взрывоопасный предмет, на FPV-дрон крепится тротиловая шашка с зажигательной трубкой. Сапер дистанционно опускает заряд прямо на мину.