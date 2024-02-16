30 журналистов допустят к заседаниям парламента: в Раде пообещали открыть кулуары

После решения всех вопросов безопасности и переаккредитации журналистов для медийщиков откроют кулуары парламента, заявил глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Около трех десятков журналистов могут допустить к заседаниям украинского парламента в ближайшее время. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в эфире Новости.LIVE.

По его словам, продолжается работа над тем, чтобы СМИ могли переаккредитоваться и вернуться в кулуары Верховной Рады.

"Сейчас зарегистрировано около трех тысяч журналистов. Понятно, что в условиях войны мы просто физически не взыщем обеспечить такое количество местами в хранилищах, а это базовая вещь", — пояснил Юрчишин.

Кроме того, существуют технические вопросы, которые рассчитывают решить за несколько месяцев. Ключевой аспект — безопасность. Председатель комитета по вопросам свободы слова подчеркнул, что в парламенте не может быть людей больше, чем мест в хранилищах. Точное количество лиц, которое вмещают хранилища парламента, Юрчишин не назвал, ведь, по его словам, это государственная тайна.

"Мы говорим о нескольких десятках журналистов, которые одновременно могут находиться. В ковидные времена было примерно 30 человек на одно заседание. Я думаю, мы можем отталкиваться от такого количества", — сказал глава комитета по вопросам свободы слова.

6 февраля десятки общественных организаций и представителей медиа призвали Верховную Раду допустить журналистов на заседания и в кулуары парламента. По словам медийщиков, в 2022 году введение ограничений можно было объяснить интересами нацбезопасности. Впрочем, работа Верховной Рады в закрытом режиме в 2024 году вызывает немало вопросов.

Напомним, 7 февраля председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин призвал парламент взять под собственный контроль атаки на журналистов. По его словам, ситуация с Bihus.Info напоминает убийство Георгия Гонгадзе.

15 февраля в Bihus.Info сообщили, что сотрудники СБУ, которые следили за журналистами, сейчас находятся в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях.