Терехов и Бондаренко — лидеры: сколько заработали украинские мэры в первый год войны, — исследование

Примкнувший к руководителям Харькова и Черкасс луцкий градоначальник Игорь Полищук в 2022-м занял третью строчку в списке самых высокооплачиваемых руководителей областных центров. Его годовой оклад — 1 млн 138,8 тыс. гривен.

Журналисты на основе сведений из налоговых деклараций подсчитали зарплаты мэров украинских областных центров за первый год полномасштабного российского вторжения. Оклад мэра утверждают местные депутаты, при этом учитываются и постановления Кабмина, в которых описаны условия оплаты труда руководителей местных самоуправлений. Об этом сообщает "Слово і Діло".

В 2022 году самую высокую зарплату получил мэр Харькова Игорь Терехов — 1 млн 714,9 тыс. гривен. В 2021 году его годовой оклад соответствовал 1 млн 602,7 тысяч.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заработал 1 млн 387,8 тысяч, тогда как в 2021-м было 998,2 тысяч.

Игорю Полищуку из Луцка в 2022-м выплатили 1 млн 054,5 тыс. гривен. Годом ранее он получил 1 млн 138,8 тыс. гривен.

У Мэра Днепра Бориса Филатова сумма годовой зарплаты — 966,1 тыс. гривен, а в 2021 году ему выплатили почти 889 000.

Столичный градоначальник Виталий Кличко получил в первый год полномасштабной войны 906,3 тыс. гривен. В 2021 году он задекларировал 640,7 тыс. гривен в качестве своей зарплаты.

Зарплаты мэров украинских городов

Мэр Тернополя Сергей Надал задекларировал 862,6 тысяч гривен зарплаты, а в 2021 году – 1 млн 354,8 тысяч гривен.

Практически не изменился размер зарплаты секретаря городского совета Кропивницкого Олега Колюки: 2022 год – 825,3 тысяч гривен, 2021 год – 866,4 тысяч.

Мэр Львова Андрей Садовый — 813,3 тыс. гривен в 2022 году (в 2021-м — 788,9 тысяч);

Мэр Николаева Александр Сенкевич — 810,9 тыс. гривен в 2022 году (в 2021-м — 700,8 тыс. гривен);

Мэр Ужгорода Богдан Андриив — 795,1 тыс. гривен в 2022 году (847,4 тыс. — в 2021-м);

Мэра Чернигова Владислава Атрошенко — 789,5 тыс. гривен в 2022 году (в 2021-м — 762,9 тыс.);

Мэр Полтавы Александр Лысенко — 714,8 тыс. гривен в 2022-м (и 697,5 тыс. — в 2021-м);

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин — 627,6 тыс. гривен в 2022-м (и 910,5 тыс. в 2021-м);

Мэр Черновцов Роман Кличук — 612,4 тыс. гривен в 2022-м (634,9 тыс. в 2021-м);

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив — 611,7 тыс. гривен (572 тысячи в 2021-м);

Мэр Винницы Сергей Моргунов — 583,9 тыс. гривен (2021 — 608,3 тыс.);

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев — 568,8 тыс. гривен (415,7 тыс. — в 2021-м);

Мэр Житомира Сергей Сухомлин — 522,5 тыс. гривен (2021 год — 362,6 тыс.);

Мэр Ровно Александр Третяк — 489,3 тыс. гривен (893,7 тыс. в 2021 году);

Мэр Полтавы Александр Мамай — 351,9 тыс. гривен (656,4 тыс. в 2021 году).

Самая маленькая зарплата в 2022 году оказалась у мэра Одессы Геннадия Труханова — 285,6 тыс. гривен (в 2021-м он задекларировал 277,9 тыс.).

Напомним, что 12 февраля стало известно, что в Укрнафте хотят назначить своих представителей в правлении Укрнефтебурения. Зарплаты представителей компании исчисляются шестизначными числами.

Также сообщалось, что из-за низкой зарплаты и страха за рабочее место каждый пятый поляк испытывает неприязнь к украинцам.