Медведев позвал Одессу "домой" и пригрозил новым наступлением на Киев (видео)

Экс-президент России снова назвал Киев и Одессу "русскими городами" и "предсказал" для Украины бесконечный конфликт, если та не будет в составе Российской Федерации.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что для достижения своих целей Москве может понадобиться "дойти" до Киева. А "конфликт" России и Украины может не ограничиться текущей фазой. Такое мнение бывший президент РФ высказал в интервью российским СМИ.

"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал (о необходимости создания защитной границы — ред.), нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, возможно, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", — заявил Медведев.

Необходимость дойти до Киева заместитель главы Совбеза РФ обосновал двумя причинами: тем, что Киев, по его словам, "русский город", и тем, что именно оттуда исходит международная угроза существованию России.

"Хотя Киев и русский по своим корням город, он управляется международной бригадой противников России во главе с Соединенными Штатами Америки. Все, кто там формально выполняет свои функции, — это марионетки, которые не имеют ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей. Все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Это совершенно очевидно. Поэтому — да, это может быть и Киев", — сказал Медведев.

Вспомнил политик и об Одессе. Он заявил, что город давно ждут в составе России.

"Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке они говорят. Это наш русский город", — подчеркнул Медведев.

Заместитель председателя российского Совбеза считает, что Украину ждет бесконечная война при условии, если она не будет существовать совместно с Россией.

"Я об этом неоднократно говорил, что нынешнее украинское государство является опасным для самих украинцев. И для них этот выбор выглядит так: или жизнь в нормальном, общем государстве с Россией, или по крайней мере на каких-то близких принципах к общему государству, или бесконечная война", — сказал политик.

Напомним, 18 февраля бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки к возвращению границ 1991 года приведут к глобальной войне с применением ядерного оружия.

Ранее, 17 января, Медведев назвал Украину "раковым новообразованием", "искусственной страной" и добавил, что Россия никогда не будет считать ее власть легитимной.