Поймут, что означает война: Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину (видео)

Президент Украины прокомментировал слова экс-лидера Белого дома о том, что он способен закончить полномасштабный конфликт за 24 часа. Зеленский отметил, что готов принять его на передовой для обмена мнениями и идеями.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена и лидера республиканцев Дональда Трампа посетить Украину и собственными глазами увидеть "трагедию войны". Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, опубликованном в пятницу, 23 февраля.

Глава страны подчеркнул, что будет рад видеть в Украине действующего президента и кандидата в президенты США.

"Я рад видеть всех кандидатов и всех людей, которые принимают решение или могут поддержать, чтобы не быть против, просто, чтобы понять, что означает война в Украине... Кто ее начал, и что происходит вокруг", — говорит Зеленский.

Украинский президент отметил, что такой визит поможет американским политикам воочию увидеть людей, которых коснулась эта трагедия.

"Какая блестящая Украина у нас была. У нас прекрасная страна, но на войне это другая картина и другие жизни. Кандидаты (в президенты США — ред.) должны приехать и увидеть людей, просто увидеть их на улицах", — добавил руководитель государства.

Кроме того, президент Украины прокомментировал цитату Трампа о том, что он способен закончить войну за 24 часа.

Зеленский отметил, что с ним Трамп "не сможет решить эту проблему, эту трагедию". По его словам, он готов принять экс-президента на передовой для обмена мнениями и идеями.

"Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он передумает, и мы все поняли, что в этой войне нет двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в марте 2023 года Трамп пообещал остановить войну в Украине "за 24 часа" в случае, если снова станет президентом. Тогда он заявил, что именно он был инициатором военного укрепления Украины, начав помогать стране в военной сфере, и если бы он был в Белом доме, Путин не решился бы на полномасштабное вторжение. Позже, в мае, он повторил это в интервью Найджелу Фаражу на GB News.