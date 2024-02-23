В пять раз больше: Зеленский сравнил потери россиян и ВСУ на фронте (видео)

Глава государства подчеркнул, что озвученную им статистику следует считать приблизительной. На одного павшего бойца Сил обороны приходится пять ликвидированных россиян.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери оккупационной российской армии на войне в Украине в пять раз больше, чем потери Сил обороны. Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, опубликованном в пятницу, 23 февраля.

По его словам, на одного погибшего украинского защитника приходится пять ликвидированных россиян.

"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, отношение 1:5. На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика", — сказал президент Украины.

Производство оружия

Зеленский также отметил, что без поддержки Запада Украина не сможет не только обеспечить свою оборону, но и укрепить экономику и стабильность, что в свою очередь может способствовать восстановлению производства собственного оружия в стране.

Президент добавил, что Киеву нужно "мощное оружие, оружие большой дальности, ракеты большой дальности и артиллерия".

"Речь не о типах, а о производстве. Увеличивать его каждый день, да, и противовоздушная оборона, чтобы защитить людей, чтобы дать возможность, экономика, чтобы увеличить его, значит, дать возможность безопасностной ситуации", — говорит Зеленский.

Напомним, в том же интервью президент Владимир Зеленский заявил, что мир не готов к тому, что лидер Российской Федерации Владимир Путин "потеряет свою власть". Он считает, что мир боится перемен в России, однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".

Также 23 февраля аналитики DeepState сообщили, что украинским Вооруженным силам на Марьинском направлении удалось отбросить российских боевиков в селе Победа.

20 февраля украинские военные разгромили колонну российской техники и отбили вражеский штурм в районе Ласточкино. Также ночью двое российских солдат пробрались в село, однако их ликвидировали бойцы ВСУ.