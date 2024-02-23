Потери ВСУ, завершение конфликта и выборы: главные заявления из интервью Зеленского для Fox News

Президент Украины считает, что мир не готов к поражению Владимира Путина и опасается изменений в России. Однако президент РФ пересек все "красные линии" и хочет уничтожить НАТО. Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал потери ВСУ на фронте и отметил, что на одного павшего украинского военнослужащего приходится пять ликвидированных россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News. Разговор с журналистом Бретом Байером состоялся менее чем в 2,5 км от линии фронта в Харьковской области. Отдаленные артиллерийские выстрелы и взрывы раздавались во время интервью и в течение всего утра, когда команда Fox News готовилась к нему, сообщает американский телеканал. Фокус собрал главные заявления и тезисы украинского президента.

Интервью Зеленского — Байден и Трамп — интервью Зеленского

Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена и лидера республиканцев Дональда Трампа посетить Украину и собственными глазами увидеть "трагедию".

"Я рад приветствовать здесь любого из кандидатов в президенты, любого, кто является лидером мнений. Хочу, чтобы они увидели, что означает война, кто начал эту войну. Не обязательно ехать со мной на фронт. Достаточно пообщаться с людьми", — сказал Зеленский.

Президент Украины ранее уже предлагал Трампу лично приехать в Украину. В интервью Fox News Зеленский добавил: "Если Трамп приедет, я готов с ним поехать прямо на передовую".

"Что бы вы ему сказали?" — поинтересовался Байер.

"Думаю, (если он здесь будет — ред.) его глаза бы ему все сказали", — ответил Зеленский.

Кроме того, президент Украины прокомментировал заявление Трампа о том, что тот способен закончить войну за 24 часа. Зеленский сказал, что "не может понять", как он этого достигнет.

"Он (Трамп, — ред.) увидит, что происходит, и после этого, думаю, он изменит свое мнение. Мы все поняли, что нет двух сторон в этой войне: есть только один враг, и это позиция Путина", — пояснил Зеленский.

Интервью Зеленского — финансовая помощь США и производство оружия

Американский журналист поинтересовался у Зеленского, какое послание он адресовал бы Конгрессу США, который в течение нескольких месяцев не утверждает новый пакет помощи для Украины.

"Мое послание заключается в том, что если они хотят быть очень прагматичными, то цена, которую мы просим сейчас поддержать, — меньше, чем она будет в будущем... Они заплатят гораздо больше, гораздо больше. Мы просто хотим жить, выжить. У нас нет альтернативы", — сказал Зеленский.

Без западной помощи Украина не сможет не только поддерживать свою оборону, но и укрепить экономику, чтобы наращивать производство собственного оружия, подчеркнул глава государства. В частности, Киеву нужно мощное оружие, оружие большой дальности, ракеты большой дальности и артиллерия.

"Речь не о типах, а о производстве... Наращивать его — каждый день", — добавил Зеленский.

Интервью Зеленского — Владимир Путин и окончание войны

Война в Украине, по мнению президента, закончится тогда, когда мир осознает, уровень глобальной угрозы, которую несет Владимир Путин.

"Путин пересек все красные линии. Он неадекватная личность, которая представляет угрозу всему миру. Он хочет уничтожить НАТО, это его цель. Война завершится тогда, когда мир поймет, какой угрозой является Путин", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, мир на самом деле не готов к тому, что Путин сможет потерять свою власть и боится изменений в Российской Федерации. Однако США, европейские страны и глобальный Юг "могут выбирать".

Впрочем, президент Украины предполагает, что россияне могут отстранить Путина от власти, однако это займет время. По его словам, это может сработать, если с ростом потерь люди начнут идти против войны в Украине.

Интервью Зеленского — потери ВСУ

На вопрос о потерях ВСУ Владимир Зеленский не назвал конкретной цифры, но заявил, что украинские потери меньше российских.

"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, что соотношение составляет один к пяти. На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика", — сказал президент.

Интервью Зеленского — увольнение Залужного

Отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Владимир Зеленский объяснил необходимостью "перезагрузки".

"Это нам очень было нужно. Речь не идет о какой-то перезагрузке направления наших действий. Мы просто говорим, что некоторые вещи не изменились за последнее время. Мы должны были быть более быстрыми. Это означает отказаться от всей бюрократии, которая у нас есть. В противном случае у нас не будет никаких шансов. Чтобы быть умнее, технологичнее и, конечно, быстрее", — считает президент.

"Время — это деньги, — отметил Зеленский. — Однако в нашем случае это не деньги, а человеческие жизни".

Байер поинтересовался у Зеленского присвоением звания "Герой Украины" для Залужного и означает ли это, что генерал и в дальнейшем будет поддерживать политику президента или, возможно, он уйдет в оппозицию. На что Зеленский ответил, что это будет выбор самого Залужного.

Интервью Зеленского — проведение выборов

Президент заявил, что не отменял выборы в стране. Военное положение обусловило перенос голосования.

"Никто не отменял выборы. Закон говорит, что во время военного положения нельзя проводить выборы. Это не какой-то закон, принятый при мне. Он был с самого начала", — сказал Зеленский.

Более того, действующий президент убежден в своей победе на президентских выборах.

"Сейчас я имею наибольшую поддержку в обществе. Поэтому если мы проведем выборы сейчас, то люди выберут меня. Не надо говорить, что я пытаюсь удержаться у власти. Я бы выиграл выборы, если бы они состоялись", — сказал Владимир Зеленский.

Интервью Зеленского — деоккупация территорий и договоренности

Деоккупировать украинские территории в границах 1991 года только военным путем трудно. Так считает президент Зеленский. По его словам, это займет очень много времени и грозит потерей многих жизней.

"Разумнее добиться деоккупации дипломатическим путем. Но для этого нужно давить на поле боя, чтобы иметь сильные позиции. Путин боится только силы. Его позиции слабеют, когда растут их потери. Нам нужно показать россиянам, как много они теряют, донести до них эту информацию", — сказал президент.

Зеленский отметил, что верит только в юридические договоренности и двусторонние соглашения по безопасности, которые предусматривают санкции и оружие.

"Верю в то, что стать членом НАТО важно для Украины ради ее выживания. Но, честно говоря, верю больше всего в то, что только украинские Вооруженные Силы способны нас защитить", — резюмировал президент Украины.

Интервью Зеленского — покушения на Зеленского

Глава государства во время интервью также прокомментировал покушения на себя. По его словам, с начала полномасштабного вторжения россияне пять раз пытались его ликвидировать. После пятой попытки Зеленский заявил, что это "ему сейчас неинтересно".

Отметим, что 23 февраля президент Владимир Зеленский обнародовал кадры тренировок украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16, которые проходят в Дании.